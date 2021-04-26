Власти Украины не планируют ужесточать карантин на Пасху и майские праздники, однако эти дни могут стать толчком к новой вспышке COVID-19.

Такое мнение озвучил соучредитель Украинского центра здравоохранения, бывший заместитель министра здравоохранения Павел Ковтонюк, передает Апостроф.

«Если бы люди понимали, и только они могли бы решать эту ситуацию, то все бы просто носили маски. У нас бы давно уже не было коронавируса, так как ношение масок и соблюдение дистанции всеми людьми до одного просто его элиминирует из популяции», — подчеркнул Ковтонюк.

По его словам, сразу после праздников люди не почувствуют вспышки коронавируса. Результат «проявит» себя примерно через месяц. В этом контексте он привел в пример зимние праздники, когда работали горнолыжные курорты.

«Через месяц после этого в западных областях началась новая волна. После 8 марта тоже была вспышка. Мы анализировали данные: очень четко видна вспышка заболеваемости почти по всем областям. То же будет после Пасхи», — сказал эксперт.

Он напомнил, что все зависит от правительства.

«Если оно выберет целью сдерживать распространение на ранних этапах, то надо вводить ограничения на Пасху. Если правительство решит, что пусть люди идут на Пасху в церкви, а мы потом будем пытаться через выявление и дополнительные койкоместа бороться с последствиями этих вспышек, тогда оно этих ограничений вводить не будет», — пояснил экс-замминистра.

https://www.youtube.com/watch?v=rGxC8Tr-px8&feature=emb_title&ab_channel=%D0%90%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%84TV

Как мы уже рассказывали ранее, Киев может покинуть красную «зону» карантина уже до конца этой недели, поскольку, по состоянию на вчера были соблюдены все критерии для смягчения ограничений.

Тем временем, в Украине растет смертность от COVID-19. Если в начале 2021 года, по данным Министерства здравоохранения, процент летальных исходов составлял 1,76% из всех заболевших, то сегодня уже 2,04%.