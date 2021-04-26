В Украине зафиксировано 5062 новых случая COVID-19 за прошедшие сутки. Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (676), Одесской (397), Николаевской (375), Харьковской (313) и Львовской (311) областях.

Об этом сообщает верифицированный Министерством здравоохранения Telegram-канал «Коронавирус_инфо».

За минувшие сутки были госпитализированы — 2061 человек, выписаны из больниц — 1489, умерли — 195.

За все время пандемии в Украине:

заболело — 2030333 лица;

выздоровели — 1579438 человек;

летальных случаев — 42 518;

проведено ПЦР-тестов — 9256290.

В американском штате Орегон после вакцинации препаратом против COVID-19 компании Johnson & Johnson умерла 50-летняя женщина.

Люди с сахарным диабетом. сложнее переносят COVID-19, а кроме того в некоторых случаях, вирус может спровоцировать заболевание.