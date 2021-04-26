Львовская область и Львов вышли из «красной » зоны карантина. Регион сразу перешел в «желтую» зону. Ранее в «желтую» зону перевели и Одесскую область.

Соответствующее решение приняла Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Напомним, в «желтой» зоне разрешено:

работа ресторанов, кафе, баров, столовых и прочих заведений питания с 7:00 до 24:00 (исключение — заказы «на вынос» и доставки);

проведение массовых мероприятий при участии максимум одного человека на 4 кв.м;

проведение официальных спортивных мероприятий со зрителями заполненностью до половины мест и при физической дистанции не менее 1,5 метра (при размещении зрителей стоя);

работа учебных заведений (но проводить массовые мероприятия с участием учащихся из более чем одной группы или класса и в присутствии других посетителей запрещено);

перевозки только сидячих пассажиров в городском, пригородном, междугородном, внутриобластном и межобластном сообщении;

деятельность спортивных залов, фитнес-центров, но максимум одного посетителя на 10 кв.м., в бассейнах — максимум 4 человека на одной дорожке для индивидуальных занятий или 6 человек для спортивно-тренировочных групп.

Накануне в Украине зафиксировано 5062 новых случая COVID-19 за прошедшие сутки. Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (676), Одесской (397), Николаевской (375), Харьковской (313) и Львовской (311) областях.

В Индии зафиксирован четвертый антирекорд по суточной заболеваемости COVID-19. Местные крематории не справляются в работой, тело приходится массово сжигать на улице. Также сообщается, что люди умирают в очередях, не дождавшись медицинской помощи.