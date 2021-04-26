В Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца озвучили прогноз по магнитным бурям на конец апреля начало мая. Как передает НАРОДНАЯ ПРАВДА, метеозависимы украинцы могут не переживать, в основном магнитосфера будет спокойной, но будут и неприятные дни. На Пасху — солнечных ударов не будет. Возбуждено магнитосфера с возмущениями ближе к слабому бури уровня G1 ожидаются 4 мая. В Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца также напомнили, что в марте было зарегистрировано 3 вспышки класса C — индекс вспышечной активности впервые за долгое время достиг желтого уровня (пиковое значение составило 3.5 по 10-балльной шкале). Там также добавили, что на Солнце продолжает сгорать "топливо" предыдущего цикла: "Таким топливом является магнитные поля, которые формируются под поверхностью Солнца и выносятся потоками плазмы наружу вместе с избыточной энергией. Именно эта энергия и выжигается в виде вспышек". Люди, которые имеют повышенную метеочувствительность, должны воспользоваться несколькими простыми правилами в период магнитных бурь. Особенно это касается детей, пожилых людей и тех, кто имеет сердечно-сосудистые проблемы.