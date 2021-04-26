В селе Свердликово на Кировоградщине из-за долгов совершил самоубийство 20-летний Владислав Юзвик, который всего две недели назад вернулся из армии.

Как сообщается в сюжете программы «Надзвичайні новини» на ICTV, молодой человек застрелился из самодельной винтовки прямо во дворе своих родителей вечером 18 апреля.

На своем телефоне он оставил прощальное видео, а на странице в соцсети опубликовал сообщение, в котором объяснил причины своего поступка.

Он рассказал, что мошенник (бывший сослуживец) выманил у него более 25 тыс. гривен.

«И теперь у меня пять кредитов, которые моя семья не в состоянии вернуть. Я уже неделю не сплю. Не могу ничего нормально воспринимать. Едет крыша. Это все из-за него. Он более трех месяцев не возвращает мне деньги. Выманил более 20 тысяч. С каждым разом все больше и больше требует. От безысходности одалживал ему. Потому что грозился не отдать предыдущий долг», – рассказывается в предсмертном видео.

У погибшего, как сообщается, осталось двое детей.

https://www.youtube.com/watch?time_continue=224&v=ULCxq19HrAs&feature=emb_title&ab_channel=%D0%9D%D0%B0%D0%B4%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%87%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D1%96%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8.ICTV

Известно, что он служил с октября 2019 года.

Полиция открыла уголовное производство по статье «Доведение до самоубийства».

Как мы уже рассказывали ранее, у жителя Харькова Дмитрия Марченко случилось горе в семье, которое заставило его написать письмо американскому миллиардеру и предпринимателю Илону Маску.

Также мы сообщали, что Виталий Рудзько, который избил и пытался изнасиловать журналистку Анастасию Луговую в поезде Мариуполь — Киев, скончался 13 апреля.