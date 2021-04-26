В воскресенье, 2 мая, православный мир будет отмечать один из главных христианских праздников – Пасху. По традиции, многие верующие отправятся в этот день в храм, чтобы освятить праздничные угощения. А вот католики уже сделали это в минувшее воскресенье.

Об этом сообщает НАРОДНАЯ ПРАВДА со ссылкой на Главком.

Основными составляющими пасхальной корзины у римо-католиков являются куличи, яйца, соль, вода и хрен.

Например, прихожанка римско-католического храма святых Петра и Павла из села Ярмолинцы (Хмельницкая обл.) Наталья Климбовская положила в корзину как традиционные пасхальные блюда, так и те лакомства, которые любит больше всего – колбасу, помидоры и огурцы.

Отец Петр Мищук, настоятель храма Петра и Павла, говорит, что в пасхальную корзину можно класть почти все. Главное – не забывать о яйцах красного цвета, потому что «Иисус Христос родил жизнь в своей крови».

В начале пасхального богослужения на улице зажигают Пасхал – большую свечу, огонь от которой раздают всем христианам. Считается, что это огонь мира и вечности. Следующая часть богослужения – Литургия Слова, девять библейских чтений. А уже потом начинается освящение пасхальных корзин.

В отличие от православных верующих, католики несут в свои дома корзины с освященными яствами еще в субботу. А пировать пасхальными блюдами начинают сразу после утренней службы. За столом собирается вся семья.

Ранее мы писали, что пасхальная корзина в Украине будет стоить 660 гривен. Дешевле она обойдется жителям Тернопольщины, а вот больше всех за традиционный набор продуктов к празднику придется выложить киевлянам. Также недешевую пасхальную корзину на западе страны придется покупать жителям Закарпатья — здесь она будет стоить 719 гривен.

Кроме того, мы рассказывали, что святить можно только те продукты, которые были исключены из рациона в Великий пост. А на алкоголь — полное табу. Когда-то принято было святить только сдобный хлеб (пасха), яйца, мясо, сыр и молоко, а сейчас кладут в корзину все подряд.

К слову, с помощью цветных салфеток, клея, воска и яркой шелухи и шкурок от овощей можно сделать оригинальные пасхальные писанки. Натуральными красителями для пасхальных яиц является черника, шпинат, луковой шелухи, сок моркови или тыквы, свекла, красная капуста, куркума и шелухи грецкого ореха.