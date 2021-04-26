В Лос-Анджелесе прошла 93-я по счету церемония вручения наград Американской киноакадемии.

Лучшим фильмом стала «Земля кочевников». Его режиссер Хлоя Чжао, как уточняет ВВС, стала первой представляющей в США расовые меньшинства женщиной, получившей «Оскара» за лучшую режиссуру, и второй в истории женщиной-обладательницей «Оскара» как лучший режиссер (первой была Кэтрин Бигелоу, получившая в 2009 году эту награду за фильм «Повелитель бури»).

«Земля кочевников» рассказывает историю овдовевшей женщины, решившей жить в фургоне, путешествуя по Америке. Сыгравшая главную героиню Фрэнсис Макдорманд получила «Оскара» за лучшую женскую роль.

«Оскара» за лучшую мужскую роль получил 83-летний Энтони Хопкинс, сыгравший страдающего деменцией героя в фильме «Отец». Хопкинс не присутствовал на церемонии, награду от его имени получил Хоакин Феникс.

Лауреаты «Оскара»-2021:

Лучший режиссер: Хлоя Чжао («Земля кочевников»)

Лучший фильм: «Земля кочевников»

Лучшая женская роль: Фрэнсис Макдорманд («Земля кочевников»)

Лучшая мужская роль: Энтони Хопкинс («Отец»)

Лучшая мужская роль второго плана: Дэниэл Калуя («Иуда и черный мессия»)

Лучшая женская роль второго плана: Юн Ё-джон («Минари»)

Лучший фильм на иностранном языке: «Еще по одной» датского режиссера Томаса Винтерберга

Лучший оригинальный сценарий: Эмералд Феннел («Девушка, подающая надежды»)

Лучший короткометражный фильм: «Два далеких незнакомца»

Лучший короткометражный анимационный фильм: «Если что-то случится, я люблю вас»

Лучший адаптированный сценарий: «Отец» французского писателя и драматурга Флориана Зеллера

Лучший анимационный фильм: «Душа»

Лучший короткометражный документальный фильм: «Колетт»

Лучший документальный фильм: «Мой учитель-осьминог»

https://www.youtube.com/watch?v=phSUpe9ggxg

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