В Лос-Анджелесе прошла 93-я по счету церемония вручения наград Американской киноакадемии.
Лучшим фильмом стала «Земля кочевников». Его режиссер Хлоя Чжао, как уточняет ВВС, стала первой представляющей в США расовые меньшинства женщиной, получившей «Оскара» за лучшую режиссуру, и второй в истории женщиной-обладательницей «Оскара» как лучший режиссер (первой была Кэтрин Бигелоу, получившая в 2009 году эту награду за фильм «Повелитель бури»).
«Земля кочевников» рассказывает историю овдовевшей женщины, решившей жить в фургоне, путешествуя по Америке. Сыгравшая главную героиню Фрэнсис Макдорманд получила «Оскара» за лучшую женскую роль.
«Оскара» за лучшую мужскую роль получил 83-летний Энтони Хопкинс, сыгравший страдающего деменцией героя в фильме «Отец». Хопкинс не присутствовал на церемонии, награду от его имени получил Хоакин Феникс.
Лауреаты «Оскара»-2021:
Лучший режиссер: Хлоя Чжао («Земля кочевников»)
Лучший фильм: «Земля кочевников»
Лучшая женская роль: Фрэнсис Макдорманд («Земля кочевников»)
Лучшая мужская роль: Энтони Хопкинс («Отец»)
Лучшая мужская роль второго плана: Дэниэл Калуя («Иуда и черный мессия»)
Лучшая женская роль второго плана: Юн Ё-джон («Минари»)
Лучший фильм на иностранном языке: «Еще по одной» датского режиссера Томаса Винтерберга
Лучший оригинальный сценарий: Эмералд Феннел («Девушка, подающая надежды»)
Лучший короткометражный фильм: «Два далеких незнакомца»
Лучший короткометражный анимационный фильм: «Если что-то случится, я люблю вас»
Лучший адаптированный сценарий: «Отец» французского писателя и драматурга Флориана Зеллера
Лучший анимационный фильм: «Душа»
Лучший короткометражный документальный фильм: «Колетт»
Лучший документальный фильм: «Мой учитель-осьминог»
https://www.youtube.com/watch?v=phSUpe9ggxg
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