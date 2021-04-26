Народный синоптик Леонид Горбань заявил, что с Вербного воскресенья (26 апреля) погода в Украине, как всегда, испортится.

Об этом сообщает НАРОДНАЯ ПРАВДА со ссылкой на «Факты».

Так, почти все Страстная неделя будет довольно прохладно, ветрено и дождливо.

«Успокоится только на Пасху: выглянет солнышко, высохнут лужи, существенно потеплеет (до 20 градусов)», — отметил Горбань.

По его словам, апрель будет достаточно сухим.

Напомним, в Украине пришло долгожданное тепло — в сети показали невероятные фото весеннего буйства природы.

Также синоптики Украинского гидрометцентра рассказали, когда в Украине установится настоящее тепло .