2 мая христиане восточного обряда празднуют Пасху и поздравляют с этим праздником родных и друзей.

НАРОДНАЯ ПРАВДА сделала подборку поздравлений своими словами и открыток.

В этот светлый праздник от всей души желаем Веры, Благодати и Любви. Со святой Пасхой, да хранит Господь ваш дом.



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Христос Воскрес! Желаю с хорошим праздником Пасхи открыть новую яркую страницу своей жизни с заголовками счастья и с искренней надеждой в каждой строке.

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Христос Воскрес! Желаю для твоего доброго сердца минут отрады и счастливых дней, желаю твоей открытой души Божией и щедрой радости.

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Желаю, чтобы стол был полон праздничных блюд, а сердце полно любви, радости и надежды! Христос Воскрес!

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Христос Воскресе! Пусть в лучах любви исчезнет любой мрачный холодок и в сердце теплится радость! Пусть милостивые Небеса дарят вам ясные мысли и все ваши молитвы обязательно будут услышаны!

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Поздравляю с Пасхой и желаю светлого хорошего долгой жизни, ярких радостных эмоций, милых и счастливых улыбок на лице, искренних и любящих людей в жизни, благих намерений и мыслей, больших дел и побед. Здоровья, гармонии и мира.

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Христос Воскрес! Большой праздник — большая радость, ведь Он терпел все муки ради всех нас, ради этого мира и блаженного счастья каждой семьи. Поздравляю с Пасхой и хочу пожелать жить с Богом в душе, не оставлять своей надежды, достойно, праведно и славно проживать каждый день, сея в своем сердце любовь, а в семье и во всем мире — добро и радость!

Читайте короткие поздравления с Пасхой .