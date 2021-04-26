Без изменения принципов командования противостояние между Россией и Украиной будет напоминать бой между двумя советскими армиями — «малой» и «большой». Украина сможет дать отпор захватчикам только в том случае, когда будет иметь войско западного образца с «командованием миссии», а не с «командованием контроля».

Такое заявление в эфире Еспресо.TV сделал полковник британской армии в отставке, экс-советник министра обороны Украины Глен Грант.

По его словам, в Украине большая часть армии, не относится к этому серьезно и отнюдь не готовится:

«Я говорил с людьми из Нацгвардии, с людьми из резерва. Им не отдают особых приказов. Никто не меняет слабых командиров на сильных, принимавших участие в боевых действиях. Это то, что они должны делать. Они (власть, — ред.) как бы не воспринимают это серьезно. Если отнестись серьезно, Путин это оценит. И Путин, возможно, остановится. Путин должен чувствовать, что он или проигрывает, или все пойдет так плохо, что он потеряет должность президента. И единственный способ дать ему это понять — это убедить его, что вся страна, каждый человек в стране готов. Одних разговоров недостаточно».

По его мнению, в Украине есть проблема. Заключается она в правильности использования человеческих ресурсов:

«В НАТО это называется «командование миссией». Командиры получают четкие задачи и дальше никто не вмешивается. Командиры выполняют свои задачи наилучшим образом, как только могут. Украинская армия — это еще армия контроля. А армия контроля, как мы видели в Дебальцево и Иловайске, не успевает за битвой».

Как ранее заявил глава британской разведки MI6 Ричард Мур, Россия сегодня является страной, которая «объективно ослабевает». Это, по его мнению, касается экономического и демографического плана.

Также сообщалось о том, что Россия начала формировать список «недружественных стран», которым будет запрещено нанимать граждан РФ для работы в посольствах. На данный момент в него уже внесены США.