Российская Федерация высылает еще одного украинского дипломата, после высылки украинского консула Александра Сосонюка.

Об этом свидетельствует сообщение Министерства иностранных дел России.

Украинского дипломата вышлют в связи с якобы «недружественными действиями украинской стороны».

Речь идет о высылке сотрудника посольства России в Киеве Евгения Черникова. В качестве «ответных действий», дипломата из посольства в Москве объявили «persona non grata».

«Ему предложено покинуть территорию Российской Федерации до конца дня 30 апреля. Соответствующая вербальная нота сегодня была направлена посольству Украины в Москве», — указано в сообщении.

Примечательно, что в МИД РФ не раскрывают имя этого украинского дипломата.

Напомним, 16 апреля в Санкт-Петербурге задержали украинского консула Александра Сосонюка якобы «при получении информации закрытого характера в ходе встречи с гражданином РФ». 22 апреля его выслали из России.

Как мы уже рассказывали ранее, Чехия заявила, что выдворяет из страны 18 сотрудников российского посольства после того, как обнаружилась связь российской разведки со взрывом на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году. В ответ на это, из Российской Федерации выслали 20 чешских дипломатов.

Напомним, Украина может разорвать дипломатические отношения с Россией, в случае, если Москва заявит о выходе из переговоров в «нормандском» и «минском» форматах.