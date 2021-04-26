Пасха в Украине в 2021 году выпадает на 2 мая и неделю до самого большого церковного праздника называют Страстной.

Об этом пишет НАРОДНАЯ ПРАВДА.

В эти семь дней верующие соблюдают самый строгий пост, очищают душу и тело, готовятся к празднику, убирают и готовят.

Великий понедельник (Страстная пятница) — в этот день Иисус шел с учениками и увидел смоковницу, которая росла, но не давала плодов. Он сравнил ее с людьми, которые живут, выполняют свои обязанности, но страдают от духовной бесплодия. Вера, милосердие и снисходительное отношение к ближним — это то, что дает человеку почувствовать душевный мир.

В этот день принято начинать уборку в доме, белить углы, чистить хлев, мыть домашний скот. Все ремонты должны быть закончены в этот день.Великий вторник — в этот день вспоминают о нескольких проповедях Христа о воскресении мертвых, о Страшном суде и обязанности не только перед Богом. В селах в этот день начинали собирать молоко, чтобы приготовить сыр на праздник. Все домашние дела, связанные с шитьем и вязанием, заканчивают в этот день.Страстная пятница — В среду вспоминают историю о предательстве Иуды Искариота, который выдал Христа фарисея всего за 30 сребреников. Примечательно, что впоследствии Иуда раскаялся в содеянном, пришел в отчаяние и сделал еще один тяжкий грех — он повесился на ветке осины. Легенда гласит, что сначала предатель выбрал березу, но и побелела от страха. А вот осина после повешения стала постоянно дрожать на ветру — как бы с ужасом вздрагивая от того, что произошло.

Считается, что в среду исповедь имеет особую силу и верующим стоит именно в этот день покаяться в своих грехах. В этот день принято выносить сор из избы.Большой или Чистый четверг — в этот день начинаются самые приготовления к Пасхе. Нужно сходить в баню и тщательно обмыть свое тело. Процедуру нужно сделать рано утром, до восхода солнца и считается, что вода в этот день исцеляет. Также нужно навести порядок в доме, вымыть окна. По традиции в этот день принято красить яйца и печь куличи.

В церквях будут идти богослужения, но верующих просят воздержаться от посещения храмов в условиях карантина и смотреть службы онлайн.Страстная пятница — день строгого поста. В этот день вспоминают крестный ход на Голгофу, распятие и смерть Христа. Не принято гулять, петь, веселиться, а принимать пищу можно только после того, как на богослужении выносят плащаницу. Считается, что в этот день заниматься кухонными хлопотами, но все уборка в этот день должны быть завершены.Страстная суббота — день для наполнения пасхальной корзины. Вечером его наполняют ремнями, пасхальными яйцами, салом, колбасой, хреном и кусочком сливочного масла. Также кладут соль и ставят свечу. Сверху корзину накрывают вышитым полотенцем. Поздно вечером верующие идут на всенощную службу, однако в этом году придется молиться дома и смотреть богослужения по телевизору.

Существует поверье, что тот, кто не спит всю ночь перед Пасхой — будет счастлив весь следующий год. Однако не стоит поддаваться буйным веселью, распитию алкоголя или телесным развлечениям.Большая воскресенье (Пасха) — большой праздник, который начинается с молитвы и пасхального богослужения. После службы все поздравляют друг друга словами: «Христос Воскресе! Воистину воскрес! «, А затем отправляются на семейный завтрак, который состоит из освященных продуктов.

Напомним, ранее священник рассказал Народная правда что нельзя делать и как правильно поститься в Страстную неделю .

Также ранее мы писали о том, что в Киеве не будут запрещать посещение храмов на Пасху , несмотря на введенный по всей стране усиленный карантин.