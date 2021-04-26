И католики, и православные постятся семь недель накануне Пасхи.

В 2021 году православных Пасха почти на месяц позже. Получается, что Страстная седмица 2021 продлится с 26 по 1 мая соответственно.

История и значение последней недели поста описаны в Новом завете Библии. Так, после Вхождения Господа в Иерусалим началась неделя испытаний Христовых, которые еще называют страстями. Согласно Священному писанию, в пятницу Сына Божьего распяли на кресте, а в воскресенье, на Пасху, он воскрес из мертвых, искупив грехи человеческие и победив смерть.

Шесть Великих дней перед Пасхой символизируют последние дни жизни Иисуса Христа и всему, что он делал. В христианстве принято посвящать это время молитвам, смирению, очищению души и тела.

Что нужно и запрещено делать всю неделю

Как уже упоминалось, Страстная неделя 2021 (в народе еще называется “Красная”) – это время, которое нужно посвятить служению Богу. Верующим следует каждый день молиться и раскаиваться в нехороших поступках. Если слова христианина искренни – он встретит Пасху с чистыми помыслами и сможет получить благословение Господа.

Церковь не выдвигает мирянам строгих требований, но рекомендует соблюдать пост, посещать службы в храмах, исповедоваться, причащаться. Детям следует объяснить значение Великого поста и Страстной седмицы в частности, рассказать, как и почему их нужно провести, как правильно поститься и молиться Господу. Для этого можно использовать картинки и библейские истории.

На Страстной неделе 2021 нельзя устраивать свадьбу, скорее всего, священник откажется венчать молодоженов. Под запретом крещение и даже поминки. Не стоит отмечать также дни святых, если они приходятся на последнюю неделю перед Пасхой. Все обряды и службы должны быть посвящены только испытаниям Иисуса Христа и его бессмертной жертве.

Во время Великого поста нужно ограничить себя во всех развлечениях, гуляниях, веселом досуге, не поощряются мирские праздники, такие как день рождения, годовщина, юбилей, корпоратив и тому подобные. Если очень хочется отметить – лучше провести мероприятия после Пасхи.

Нельзя также ходить на кладбище и убираться на могилах усопших. Помните, что для этого в церковном календаре есть особая дата – родительская суббота. А вот наводить порядок в доме на Страстную седмицу можно и нужно. У хозяев есть время до Чистого четверга, чтобы вымыть полы и окна, протереть пыль, выбить ковры, постирать и выгладить одежду и выполнить все задачи по уборке, которые постоянно откладываются.

Когда приходит Страстная неделя, Великий пост ужесточается – с понедельника запрещено есть продукты животного происхождения, включая рыбу, горячие блюда, растительное масло, пить любые напитки, кроме простой воды. Так называемое сыроядение соблюдается до самой Страстной пятницы.

Категорически запрещено гадать. В христианстве в принципе не поощряются гадания, ворожба и прочие “магические” ритуалы, а уж в Страстную седмицу – тем более. Запрет не распространяется на народные приметы. Вместо этого надо вспоминать, какие истории произошли с Иисусом.

Как уже сообщала Народна Правда, предстоятель Православной церкви Украины, митрополит Епифаний считает, что богослужения в предпасхальные дни и на Пасху должны быть, но так, чтобы верующие к ним присоединялись через трансляции.

Ранее мэр столицы Виталий Кличко заявил, что в Киеве не будут запрещать посещение храмов на Пасху