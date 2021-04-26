В Индии зафиксирован четвертый антирекорд по суточной заболеваемости COVID-19.Об этом сообщает AP.

В стране уже 349,6 тысячи заболевших. При этом общее число заразившихся в Индии превысило 16,9 миллиона. Минздрав заявил еще о 2767 смертях за последние сутки.

СМИ сообщают, что клиники Индии переполнены, люди умирают в очередях, не дождавшись медицинской помощи. США отправляют в Индию медикаменты, медицинское оборудование и защитные костюмы для врачей. А Министерство внутренних дел Пакистана заявило, что оно предложило предоставить помощь, включая аппараты ИВЛ, комплекты для поставки кислорода и цифровые рентгеновские аппараты.

Одновременно с этим власти Нидерландов с 26 апреля запретили пассажирские авиарейсы из Индии. Нидерланды приняли такое решение после того, как в Индии был установлен новый рекорд по числу случаев заражения коронавирусом.

Как пишет Telegram-канал Life Shot, тела погибших от COVID-19 в Индии массово приходится сжигать прямо на улице — местные крематории не справляются. Если рост заболеваемости не прекратится, то уже в мае, по прогнозам специалистов, суточное число инфицированных может достичь полумиллиона человек.



В американском штате Орегон после вакцинации препаратом против COVID-19 компании Johnson & Johnson умерла 50-летняя женщина.Люди с сахарным диабетом. сложнее переносят COVID-19, а кроме того в некоторых случаях, вирус может спровоцировать заболевание.