В Турции анонсировали начало жесткого карантина в связи с ухудшением ситуации с COVID-19. Ограничения начнут действовать с 29 апреля по 17 мая.

Соответствующее заявление сделал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, передает ТАСС.

«С 19:00 29 апреля до 05:00 утра 17 мая вводится полный локдаун», — сказал он.

Президент Турции добавил, что в стране будут закрыты все офисы, рабочие места, кроме отдельно оговоренных со стороны Министерства внутренних дел (МВД). Кроме того, междугородные поездки будут осуществляться по обязательному разрешению, загрузка общественного транспорта будет составлять 50% пассажиров.

Напомним, ранее власти Кипра решили ввести локдаун по всей стране, чтобы помешать распространению COVID-19. Жесткие карантинные ограничения будут действовать с 26 апреля по 9 мая.

Как мы уже рассказывали ранее, Киев может покинуть красную «зону» карантина уже до конца этой недели. По состоянию на вчера были соблюдены все критерии для смягчения ограничений.

А также, в Украине не планируют ужесточать карантин на Пасху и майские праздники, однако эти дни могут стать толчком к новой вспышке COVID-19.