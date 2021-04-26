В России назвали неуместным расширение формата переговоров по урегулированию конфликта на Донбассе (Минский формат) за счет США, Канады и Великобритании.

Такое заявление сделал спикер президента России Дмитрий Песков.

«Это очередной тревожный сигнал. Это лишний раз на высшем уровне демонстрация того, что Украина хотела бы Минский процесс видоизменить. А его видоизменить, не положив ему конец, просто невозможно», – заявил Песков.

Пресс-секретарь Путина также прокомментировал информацию о возможной встрече президента России с президентом США Джо Байденом:

«Действительно, определенные предложения были озвучены. Даты подтвердить не могу. Пока никаких договоренностей по датам нет. Речь идет о летних месяцах. Еще предстоит проанализировать много факторов, чтобы выйти на какие-то окончательные договоренности».

Как сообщалось ранее, президент Украины Владимир Зеленский поручил главе своего офиса Андрею Ермаку организовать встречу с президентом России Владимиром Путиным.

Президент Украины Владимир Зеленский ответил на предложение российского президента Владимира Путина провести переговоры с террористами «Л/ДНР», заявив, что «не собирается разговаривать с террористами».