Украина направила на оборону 5,9 млрд. долларов — на 11% больше, чем в прошлом году и на 198% больше, чем в 2011 году. При этом Россия потратила меньше суммы, которую заложили в бюджет.

О том, что Украина поднялась на одну строчку в мировом рейтинге расходов на оборону (с 35 на 34 место), говорится в в отчете Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI), передает «РБК-Украина».

«Несмотря на то, что военные расходы выросли во всем мире, некоторые страны явно перераспределили часть запланированных военных расходов в ответ на пандемию — такие, как Чили и Южная Корея. Некоторые другие, включая Бразилию и Россию, потратили значительно меньше, чем их изначальный военный бюджет на 2020 год», — говорится в сообщении.

Топ-5 стран по расходам на оборону в 2020:

1 место — США (778 млрд долларов — на 4,4% больше, чем в 2019 году). На США приходится 39% общих военных расходов в 2020 году. Рост военных расходов Штатов продолжается уже третий год подряд.

2 место — Китай. Военные расходы Пекина растут 26-й год подряд, и в 2020 году составили 252 миллиарда долларов — увеличились на 1,9% по сравнению с 2019 годом и на 76% за 2011-2020 гг.

3 место — Индия (72,9 млрд долларов).

4 место — Россия (61,7 млрд долларов).

5 место — Великобритания (59,2 млрд долларов — на 2,9% больше, чем в 2019 году, но на 4,2% меньше, чем в 2011 году).



Как сообщалось ранее, с начала перемирия на Донбассе, которое объявили в июле 2020 года, Вооруженные силы Украины потеряли 93 воина.

С начала 2021 года на оккупированном Донбассе семь мирных жителей погибли, а еще десять были ранены. В 2020 году погибли 18 мирных жителей, ранены — 89.

