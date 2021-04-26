Украина планирует зеркальную меру в ответ на высылку украинского дипломата из посольства Украины в Москве. Решение Москвы подтверждает курс на обострение отношений, считают украинские чиновники.

Соответствующее заявление сделал спикер МИД Украины Олег Николенко, передает РБК.

Он утверждает, что заявление МИД России о высылке сотрудника посольства Украины является очередной провокацией.

«Объявление дипломата посольства Украины в Москве «persona non grata» лишено логики, не имеет под собой никаких причин. Такое решение только подтверждает выбранный РФ курс на дальнейшее обострение с Украиной. Ответ нашего государства на эту провокацию не замедлит. В ближайшее время МИД объявит по принципу взаимности о высылке российского дипломата с территории Украины», — считает Николенко.

Напомним, Российская Федерация высылает еще одного украинского дипломата, после высылки украинского консула Александра Сосонюка. Украинского дипломата вышлют в связи с якобы «недружественными действиями. украинской стороны».