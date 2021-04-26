Еврокомиссия подала иск против фармацевтической компании AstraZeneca, которая производит вакцину против COVID-19. Иск подали по причине невыполнения условий контракта на поставку вакцин от коронавируса в страны-члены ЕС.

Такое заявление сделал представитель Еврокомиссии Стефан Де Кеерсмакер, передает Europa press.

«Европейская комиссия в пятницу начала судебный процесс против AstraZeneca на основании нарушений договора о предварительной покупке. Некоторые условия контракта не были соблюдены, и компания не обеспечила надежную стратегию для обеспечения своевременного распределения доз», — заявил чиновник.

Также представитель Еврокомиссии отметил, что Еврокомиссия подала иск как от своего имени, так и от имени 27 государств-членов ЕС.

Как мы уже рассказывали ранее, ЕС может открыться для вакцинированных туристов летом 2021 года. Прививки от COVID-19 должны быть сделаны одобренными в ЕС вакцинами (по состоянию на апрель, это: Pfizer, Moderna и Johnson&Johnson).

Тем временем, в Украине за неделю прививку против COVID-19 делают, в среднем, 0,2% населения. Этот показатель примерно в десять раз меньше, чем в европейских странах