В Украине изменились правила начисления субсидий. Без помощи от государства теперь могут остаться украинцы, которые положили в банк крупную сумму под проценты или купили иностранную валюту.

Об этом говорится в материале «Сегодня«.

К примеру, теперь лишиться субсидии можно за наличие банковского депозита на сумму свыше 56 тысяч грн (больше 25 прожиточных минимумов).

Это касается и граждан, которые покупали валюту, товары или услуги на 50 тыс. грн.

«Мы обнаружили, что за прошлый год 830 получателей субсидий купили валюты на 139,9 млн грн», – пояснил замминистра финансов Роман Ермоличев.

Лишить субсидии могут и за поездки в другие страны.

На данный момент, конкретных критериев по этому пункту нет, однако, как отмечает экс-министр социальной политики Украины Андрей Рева, он настораживает.

«У нас же есть государственная программа – лечение за рубежом детей. В том числе трансплантация. И что, если семья поехала, она не нуждается в субсидии?», – говорит Рева.

В Кабмине говорят, что ужесточение правил связано многочисленными нарушениями. Они были обнаружены в ходе верификации получателей субсидий.

Напомним, с 1 мая пройдет перерасчет субсидий для всех украинцев, которые получают помощь на оплату коммуналки. Эксперты считают, что в Минфине рассчитывают на сокращение количества получателей субсидий на 20%.

Ранее, украинцам объяснили, как можно сэкономить в отопительный период, а именно в каком случае выгоднее пользоваться субсидией, а в каком — выбрать льготу.