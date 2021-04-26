У христиан восточного обряда начался Страстная неделя , каждый день которого называется Великим, а также имеет свои правила и запреты.

НАРОДНАЯ ПРАВДА расскажет вам, что можно и что нельзя делать 13 апреля.

Что такое Великий понедельник?

Великий понедельник — это последний понедельник перед Пасхой. В этом году он 26 апреля, а Пасха — 2 мая.

В этот день в церквях вспоминают историю ветхозаветного героя Иосифа, проданного завистливыми братьями в Египет, а также проклятие Христом бесплодной смоковницы.

Что делают в Великий понедельник?

С этого дня пост становится более строгим.

Верующие должны усиленно молиться.

В этот день хозяйки начинают наводить порядок в своих домах и заниматься мелким ремонтом.

Хорошо лишиться всего поломанного и ненужного.

Что нельзя делать в Великий понедельник?

В этот день, как и в другие на этой неделе, не празднуют крестины, свадьбы, дни рождения и т. Д.

Также нельзя ссориться, вспоминать старые обиды, веселиться.

Приметы этого дня

Если Великий понедельник теплый и солнечный — быть хорошему урожаю.

Если в этот день умыться водой, в которую опустить золотые или серебряные украшения, будешь молодым и богатым.

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