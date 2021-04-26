26 апреля православные отмечают не только День Святого Ипатия Чудотворца , сегодня начинается Страстная неделя и христиане отмечают Великий понедельник (последний понедельник перед Пасхой).

Как передает НАРОДНАЯ ПРАВДА, Великий понедельник посвящается рассказ из Евангелия, в котором говорится, что Сын Божий проклял сухое чистое фиговое дерево (инжир). Он сравнил растение с душой, которой чужды покаяние, вера и молитва. Такая душа, как и подобное дерево, не способна родить духовные плоды.

Великий понедельник также посвящен воспоминаниям о Иосифа, сына Иакова. Его продали в рабство собственные братья за 20 сребреников. Об Иосифе рассказывается в Ветхом Завете. Иосиф — прообраз Иисуса, которого всего за 30 сребреников предал его собственный ученик Иуда.

В Великий понедельник в храмах проводят богослужения, и начинаются они с утрени. Она соединяется с Часами, и в это время читают Евангелие. После — начинается Вечерня с литургией Преждеосвященных Даров. Вечером делают великое повечерие.

В Великий понедельник люди начинают масштабную подготовку к Пасхе. В доме проводится генеральная уборка: люди выбрасывают мусор, раздают старые вещи, красят, чистят, ремонтируют.

По церковным правилам, в Великий понедельник строго запрещено ругаться, сквернословить, думать о плохом. Также запрещено танцевать и петь.

Напомним, Большой пост в этом году заканчивается 1 мая. Пасхальная неделя, что является последней неделей поста, называют страстным. В данный период требования к рациону питания являются строгими. Стоит отказаться от мяса, яиц, рыбы, молочных продуктов, макарон, шоколада, белого хлеба, а также пряностей и алкоголя.