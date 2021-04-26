27 апреля 2021 — Великий вторник Страстной недели перед Пасхой.

Как передает НАРОДНАЯ ПРАВДА, 14 апреля – праздник церковный. Идет Страстная неделя Великого поста. Это Великий вторник.

Разрешается горячая пища, но без добавления масла.

Приметы 14 апреля на погоду:

сырая погода – к урожаю грибов;

гром гремит – к ясному теплому лету;

молния сверкает, а грома не видно – к засушливому лету;

разлив воды – к разнотравью и хорошему сенокосу;

синие облака – к теплой, но влажной погоде;

пчелы вылетели из ульев и дружным роем кружат над ними – к ранней весне.

14 апреля – что нельзя делать, а что можно

В Великий вторник заканчивают все мелкие домашние дела: стирку, глажку и приводят в порядок наряд для празднования Пасхи.

Для защиты от сглаза, в этот день, народные приметы советуют женщинам сначала рукой погладить себя по заду, после чего этой же рукой протереть себе лицо.

По народным поверьям, 14 апреля нельзя:

делать уборку;

ругаться в доме;

мужчинам работать или что-то планировать – хорошей реализации планов не жди.

Ранее НАРОДНАЯ ПРАВДА сообщала, и католики, и православные постятся семь недель накануне Пасхи.