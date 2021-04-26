27 апреля 2021 — Великий вторник Страстной недели перед Пасхой.
Как передает НАРОДНАЯ ПРАВДА, 14 апреля – праздник церковный. Идет Страстная неделя Великого поста. Это Великий вторник.
Разрешается горячая пища, но без добавления масла.
Приметы 14 апреля на погоду:
сырая погода – к урожаю грибов;
гром гремит – к ясному теплому лету;
молния сверкает, а грома не видно – к засушливому лету;
разлив воды – к разнотравью и хорошему сенокосу;
синие облака – к теплой, но влажной погоде;
пчелы вылетели из ульев и дружным роем кружат над ними – к ранней весне.
14 апреля – что нельзя делать, а что можно
В Великий вторник заканчивают все мелкие домашние дела: стирку, глажку и приводят в порядок наряд для празднования Пасхи.
Для защиты от сглаза, в этот день, народные приметы советуют женщинам сначала рукой погладить себя по заду, после чего этой же рукой протереть себе лицо.
По народным поверьям, 14 апреля нельзя:
делать уборку;
ругаться в доме;
мужчинам работать или что-то планировать – хорошей реализации планов не жди.
Ранее НАРОДНАЯ ПРАВДА сообщала, и католики, и православные постятся семь недель накануне Пасхи.