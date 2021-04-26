Украинских выпускников освободили от обязательного прохождения Государственной итоговой аттестации, однако, они все еще могут пройти ГИА по собственному желанию.

Как сообщает пресс-служба Офиса президента, Владимир Зеленский подписал соответствующий законопроект №5014.

Закон призван уменьшить риски заболевания COVID-19 среди школьников и предотвратить дальнейшее ухудшение эпидемической ситуации в стране.

Согласно принятому документу, учащиеся школ и других заведений общего среднего образования, которые завершают обучение в 2020/2021 учебном году, освобождаются от прохождения ГИА.

Однако они имеют право по собственному желанию пройти Госаттестацию, в том числе в форме внешнего независимого оценивания.

Напоминаем, что все этапы ВНО в 2021 году пройдут в запланированные сроки, независимо от уровня эпидемической опасности в регионах Украины.

Ранее мы рассказывали, что пробное ВНО 2021 в Киеве, Черниговской и Николаевской областях было перенесено на 24 апреля.