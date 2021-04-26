Президент Украины Владимир Зеленский поручил главе своего офиса Андрею Ермаку организовать встречу с президентом России Владимиром Путиным.

Об этом Зеленский сообщил в ходе брифинга, передает Громадське.

Президент, в частности, заявил, что дал задание председателю ОП Андрею Ермаку, чтобы тот связался с Администрацией президента Путина и они нашли понимание, сроки, место или город, где можно встретиться.

Он также выразил уверенность, что главное в такой встрече — «это суть, а остальное — уже детали». Что касается прогнозов, он заявил: «Мне кажется, все идет к тому».

Ранее руководитель Офиса президента Андрей Ермак назвал некорректным приглашение российского президента Владимира Путина в Киев после того, как глава Кремля отказался встретиться с Владимиром Зеленским на Донбассе.

Как известно, ранее Владимир Зеленский предложил Путину «встретиться в любой точке украинского Донбасса, где идет война». Однако Путин заявил, что готов принять Зеленского только в Москве, а обсуждать он хочет двусторонние отношения. По его словам, украинское руководство при обсуждении вопросов Донбасса для начала должно встретиться с главарями «ДНР» и «ЛНР».