Цена электричества должна составлять больше 3 грн/кВт⋅ч, но поднимать ее, скорее всего, будут постепенно. В первую очередь стоимость кВт*час может вырасти до 2,2 грн. Одновременно с этим примерно на 10% вырастут тарифы на газ.

Об этом в комментарии UBR заявил бывший министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель.

«Сейчас планируется продлить действие положения о спецобязательствах (ПСО) еще на 2 месяца – рассматривается такой проект решения правительства. Это означает неизменные тарифы для населения, которые сегодня так же неизменны на основании ПСО», – отмечает эксперт.

Он также добавил:

«У нас в течение двух месяцев останется неизменной цена на электрическую энергию для населения. Это означает, на самом деле, что рынок и дальше финансово несбалансированный. Особенно учитывая то, что летом у нас цена на электрическую энергию или, точнее, электрического «микса» – дороже. За счет того, что в этом «миксе» – больше возобновляемых источников, а именно солнечной генерации, которая увеличивает общую цену киловатт⋅часа. Это значит, что надо возвращаться со временем к вопросу уменьшения перекрестного субсидирования. За счет него сейчас генерация доплачивает за население. Если этого не сделать, то со временем просто не будет финансовых ресурсов генерации для того, чтобы закупать топливо, осуществлять ремонты и покрывать критические расходы».

Оржель подчеркнул, что если говорить непосредственно об электрической энергии, чтобы она соответствовала рыночной стоимости, то это – более 3 грн/кВт⋅ч для населения. Таким образом, с 1,68 грн/кВт⋅ч возрастет до более чем 3 грн/кВт⋅ч.

«Уверен, что осенью такое решение не примут, ведь это бьет по карманам потребителей и мгновенно отражается на рейтингах любой власти. Однако без определенного повышения невозможно сбалансировать рынок», — говорит эксперт.

При этом цена на газ будет определяющей для тепловой энергии. Сегодня, когда устанавливается единая цена на весь год (годовой тариф), прогнозируется, что она может оставаться на текущем уровне или вырасти на 10%. В зависимости от того, как сложится конъюнктура европейского рынка, ситуация на газовом рынке Украины для промышленных потребителей и т.п., будет, соответственно, определяться стоимость газового ресурса для ПСО, что идет на тепловую энергию. С другой стороны, есть позиция Международного валютного фонда относительно исключения любых субсидий на рынке и предоставление адресных субсидий. Поэтому в положительном сценарии цена на тепло останется на текущем уровне или будет расти по цене газа.

По расчетам, цена должна быть больше 3 грн/кВт⋅ч. Однако цену надо подтягивать к 2-2,2 грн/кВт⋅ч, чтобы потребитель мог поэтапно воспринять такие увеличения.

Напомним, накануне были опубликованы годовые тарифы на газ для населения. Новые цены начнут действовать с 1 мая 2021 года и, по сравнению с уровнем начала года, составят в среднем 8 гривен за кубометр.

Ранее президент ассоциации «Недропользователи Украины» Роман Сторожев заявлял, что тарифы на газ в Украине с 1 мая будут годовыми. Из-за ситуации на европейских рынках, стоимость одного кубометра может подскочить с около 7 до 12 гривен.

Накануне и другие эксперты говорили, что из-за годовых тарифов украинцы будут переплачивать за газ.