Завершувати Великий піст потрібно обережно, рекомендують медики. Адже доволі часто саме святкування Великодня з обов’язковим щедрим застіллям – із горою шинки та ковбас, майонезних салатів і тортів, та ще й з чималою кількістю спиртного – завершується різким погіршенням самопочуття або й госпіталізацією.

Про це пише НАРОДНА ПРАВДА із посиланням на Факти.

«Усі процеси в організмі, обмін речовин, він сповільнюється. Зменшується вироблення гормонів, зменшується вироблення травних ферментів. І тому, коли людина починає дуже багато їсти – організм може не перетравити цю їжу і можуть бути розлади у травленні», – говорить лікар-дієтолог Оксана Скиталінська.

Дієтологи настійливо просять розговлятися поступово, спочатку з’їсти освячене яйце, шматочок нежирної шинки і скибку паски, потім кілька годин перепочити і потім теж їсти маленькими порціями.

Тих, хто переїдає на Великдень, значно більше, ніж тих, кому стає зле через піст. Бо справді поститься лише кожен п’ятий українець, а от за святковий стіл сідають усі.

«Люди, які менше знають про духовну частину – бачать, власне, сенс Великодня в тому, щоб сісти, добре поїсти, добре випити, і тому перед ними така небезпека є», – каже голова інформаційного управління Архієпископ Євстратій (Зоря).

Раніше ми писали, що цьогорічний великодній кошик в Україні коштуватиме 660 гривень. Найдешевше він обійдеться мешканцям Тернопільщини, а от найбільше за традиційний набір продуктів до свята доведеться викласти киянам. Також недешевий великодній кошик на заході країни доведеться купувати мешканцям Закарпаття – тут він коштуватиме 719 гривень.

Крім того ми розповідали, що святити можна тільки ті продукти, які були виключені з раціону у Великий піст. А на алкоголь – повне табу. Колись прийнято було святити тільки здобний хліб (паска), яйця, м’ясо, сир і молоко, а зараз кладуть у кошик все підряд.

До слова, за допомогою кольорових серветок, клею, воску та яскравого лушпіння та шкірок від овочів можна зробити оригінальні великодні писанки. Натуральними барвниками для великодніх яєць є чорниця, шпинат, цибулиння, сік моркви чи гарбуза, буряк, червона капуста, куркума та лушпиння грецького горіха.

