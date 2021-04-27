Гороскоп 2021 на май не очень утешительный для трех знаков Зодиака. Астрологи предупреждают людей, рожденных под этими знаками, о финансовых проблемах в конце весны.

Об этом сообщает НАРОДНАЯ ПРАВДА со ссылкой на материал Styler .

Финансовый гороскоп на май 2020:овен

Овну стоит приготовиться к тяжелым финансовых ударов и материальным трудностям в мае. Велик риск того, что вы неумело распорядиться своими сбережениями, которые собирали много лет, вложив деньги в сомнительные проекты. Также вы можете дать в долг ненадежном человеке или же приобрести фальшивую вещь.рак

Звезды в мае обещают Рака материальные проблемы и обманы. Астрологи советуют быть осторожнее в финансовых отношениях с людьми. Но есть и обратная сторона медали — чрезмерная экономия, по которой вам, как скупом, придется платить дважды. Транжирить конечно же не стоит, но и на всем экономить также не требуется.Лев

Серьезные потери или расходы Льва в последний месяц весны могут быть связаны с развлечениями или азартными играми. Если же вам удастся сдержать свой царский азарт, май будет в целом неплохим месяцем в материальном плане. Вы заметите в себе определенную напряженность в вопросах добычи денег, но это нормальные трудовые будни.

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