Главарь так называемой «Луганской народной республики» («ЛНР«) Леонид Пасечник предложил провести телемост между жителями «республики» и подконтрольных Киеву территорий Украины.

Такое предложение главарь боевиков озвучил на встрече с организаторами незаконного «референдума» о «самоопределении», передает пропагандистское издание «Наша газета«.

«Может, давайте организуем телемост с простыми жителями. Выйдем с предложением, давайте побеседуем. Мы хотя бы услышим, о чем мы говорим и о чем говорят они, их доводы, наши доводы», – заявил Пасечник.

По словам главаря «ЛНР», идея о проведении такого телемоста пришла к нему после того, как президент Украины Владимир Зеленский отказался от прямого диалога с «Л/ДНР».

«Я уверен, что на той территории вот таких как вы людей все равно большинство. И никто меня в этом не переубедит: ни Америка, ни Зеленский. Нормальных людей больше», – утверждает он.

Как мы уже рассказывали ранее, Владимир Зеленский ответил на предложение российского президента Владимира Путина провести переговоры с террористами «Л/ДНР».

Тем временем, в Украине объявили о подозрении «министру связи и массовых коммуникаций» в Луганской области.