Министр здравоохранения Максим Степанов уже заявил, что новая волна COVID-19 ожидается в июне. Вспышка будет связана с празднованием Пасхи. Несмотря на это, ведомство не планирует вводить дополнительные ограничения.

Сам Степанов в ходе сегодняшнего брифинга рекомендовал украинцам праздновать Пасху в узком семейном кругу, избегать массовых скоплений людей, соблюдать дистанцию, носить маски, пользоваться антисептиками.

«Минздрав не планирует подавать правительству какие-либо дополнительные ограничения на Пасху. Мы будем жить в тех условиях, в которых сейчас живем – с теми ограничениями и правилами, которые существуют на сегодняшний день», – заявил Степанов.

Как будут работать церкви на Пасху

Продолжительность богослужений по времени будет уменьшена, при этом будет увеличено их количество.

Запрещен физический контакт во время обрядов: поцелуи крестов, икон.

Пенсионерам рекомендуется воздержаться от посещения церквей.

Во время нахождения в церкви или возле нее необходимо быть в маске.

Ранее Степанов также заявил, что в Украине разработали, как минимум два препарата-претенденты на вакцину от COVID-19, но на дальнейшую их разработку не хватает денег.

Всемирная организация здравоохранения предупредила об ухудшении ситуации с распространением и заболеваемостью COVID-19 в азиатско-тихоокеанском регионе — индийский штамм коронавируса уже фиксируется в странах Европы.