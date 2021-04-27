Пасха в Украине в 2021 году из-за карантина будет праздноваться 2 мая из учетом введенных ограничений в связи с коронавируса. Освятить пасхальные корзины украинцы могут не в храмах — чтобы не подвергнуться риску заразиться — а у себя дома. Но есть и другие способы обеспечить на своем праздничном столе освященные и благословенные куличи.

О том, как освятить куличи на карантине рассказывает НАРОДНАЯ ПРАВДА.Первый вариант — домашний, который особенно рекомендован украинскими церквями, медиками и властью. Можно прочитать молитву и окропить пасхальные блюда святой водой (крещенской). Это советуют делать главе семейства.

Следить за праздничными богослужениями в храмах в прямом эфире можно по телевизору или в онлайне в интернете.Второй вариант — церковный, но здесь важно соблюдать все карантинных требований и учитывать принятые в регионах правила. Обязательно соблюдайте социальной дистанции, носите защитные медицинские маски, а также желательно быть в перчатках.

Напомним также, что в храмах допускается нахождение не более двух прихожан, а на самих службах — только священники.

В этом случае некоторые священнослужители призывали оставить пасхальную корзину во дворе церкви, а батюшка сам подойдет и освятит. После этого можно вернуться за поясами и пасхальными яйцами и отнести их домой.

В храмах уже размечают места для прихожан, чтобы они придерживались нужную дистанцию.Третий вариант — уличный. В разных населенных пунктах, особенно в сельской местности, священники будут разъезжать на авто и святить и благословлять пасхальные корзины на перекрестках. Количество локаций в разных городах церкви определяют по своему усмотрению. Время такого обхода / объезда — ориентировочно до 12:00, чтобы все успели освятить и благословить праздничную пищу.Четвертый способ — купить в магазине уже освященную пасху. Священники решили провести ритуал прямо в пекарнях или в магазинах в городах Украины. Таким образом, покупатели смогут получить уже благословенный товар прямо на прилавках торговых точек.

Ранее НАРОДНАЯ ПРАВДА сообщала о том, что президент Украины Владимир Зеленский еще раз призвал всех граждан на время карантина через коронавирус избежать похода в церковь на Пасху и присоединиться к празднованию онлайн.

Также недавно мы писали о том, сколько стоит пасхальную корзину этом году.