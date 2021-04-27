Киев может покинуть «красную» зону карантина с 1 мая. Соответствующую рекомендацию могут дать завтра, 28 апреля, на заседании городской комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям.

Такое мнение озвучил замглавы Киевской городской государственной администрации Николай Поворозник в эфире телеканала Киев.

«У нас есть большая надежда на то, что эпидемическая ситуация нам позволит завтра принять решение о том, чтобы остановить локдаун и все жесткие ограничения после 30 числа. То есть 1 мая уже перейти в другую зону карантина и жить по другим правилам», — утверждает Поворозник.

https://www.youtube.com/watch?v=7ovOtFekO6A&ab_channel=%D0%9A%D0%98%D0%87%D0%92.NEWSROOM

Если Киев покинет «красную» зону — смогут открыться для посетителей кафе, рестораны и ТРЦ; общественный транспорт выйдет из режима специальных перевозок по пропускам; детские сады и школы откроются для детей.

Как мы уже рассказывали ранее, Львовская область и Львов вышли из «красной » зоны карантина. Регион сразу перешел в «желтую» зону. Ранее в «желтую» зону перевели и Одесскую область.

Также напоминаем, на Пасху в Украине запретят массовые богослужения в регионах «красной» зоны.