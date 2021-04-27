В 2021 году Пасха выпадает на 2 мая. Поэтому уже скоро православные начнут печь куличи.
«Народная правда» узнала в кулинаров простые и популярные рецепты праздничного лакомства.
сладкая пасха
Ингредиенты:
- мука — 1 кг;
- молоко — 400 мл;
- яйца — 7 шт. 1 желток;
- сахар — 300 г 2 ст. л.;
- сухие дрожжи — 50 г (столовая ложка с горкой)
- сливочное масло — 250 г
- ванильный сахар — 3 пакетика (30 г);
- соль — 7 г (3/4 ч. л.)
- изюм — 100 г (лучше мелкого)
Для обмазки пояс понадобится 1 белок и 0,5 стакана сахара.
Способ приготовления:
Для опары подогреть половину молока и растворить в нем дрожжи. Добавить 2 ст. л. сахара и часть муки (можно просеять). Тесто по консистенции должно быть, как густая сметана.
Оставить опару на 3-4 часа в теплом месте. Главный показатель готовности опары — она должна начать опадать.
Изюм замочить в холодной воде. Подогреть молоко осталось. Сливочное масло растопить. Яйца с желтком взбить миксером вместе с двумя видами сахара и добавить соль. Сбивать нужно не сильно, просто, чтобы они хорошо размешать. С изюма слить воду, несколько раз промыть и просушить.
Добавить к опаре оставшееся молоко, растопленное масло, яичную массу (масло можно смешать с яйцами для удобства). Тщательно перемешать. Добавлять просеянную муку частями. Она может понадобиться меньше 1 кг. Тесто должно быть густым, но еще очень вязким.
Затем добавить изюм, еще раз перемешать ложкой. Оставить в тепле где-то на 2:00. Тесто сильно возрастает, поэтому лучше сразу перевести в емкость побольше. Формы для куличей хорошенько смазать маслом. Тесто разложить где-то на 1/2 формочек.
Теперь нужно из теста выдуть булочки. Для этого нужно сжать тесто кулаком одной руки и через отверстие вынуть булочку. Тесто разложить где-то на 1/2 формочек. Отставить на 20-30 минут. Лучше сразу подготовить и другую партию, потому что куличи выпекаются достаточно быстро.
Выпекать куличи в разогретой духовке до готовности.
Для глазури в охлажденный белок добавить маленькую щепотку соли и взбить в 1/2 стакана сахара. Сахар вводить, когда белок будет очень пышным. Нужно его добавлять понемногу, не переставая взбивать.
Готовые куличи остудить, смазать глазурью и посыпать кондитерской посыпкой.
Простой рецепт пасхи
Ингредиенты:
- на 500г муки (получится 2 больших кулича)
- 5 яичных желтков;
- 175г сахара,
- 150г сливочного масла (растопленного)
- 1ст.л. смальца (растопленное сало, можно заменить растительным маслом);
- 250 мл молока
- 1,5 ч. Л сухих дрожжей;
- 0,5 ч. Л соли;
- куркума и мускатный орех по вкусу;
- цедра половины лимона;
- 200 г изюма.
Как готовить, смотрите на видео:творожная пасха
Ингредиенты:
- нежирный творог — 600 г;
- сметана 25% — 150 г
- сливочное масло — 100 г
- сахар — 200 г
- ванилин — 40 г
- изюм — 50 г
- курага — 50 г
- грецкие орехи — 50 г
- шоколад — 150 г.
Способ приготовления:
Творог протереть через сито два-три раза, чтобы творожная масса стала воздушной. Сливочное масло растопить на водяной бане до мягкого состояния. В миску сложить творог, сметану и масло. Все перемешать до однородного состояния. Добавить сахар и ванилин и снова перемешать. На морковной терке натереть шоколад и поставить его в морозильную камеру, пока стружка не станет твердой и рассыпчатой. Измельчить грецкие орехи скалкой, а курагу и изюм замочить в теплой воде. Дать им размокнуть, после чего выложить сушиться на бумажное полотенце. Курагу порезать на мелкие кусочки.
В творожную массу всыпать поочередно шоколад и сухофрукты, тщательно перемешивая. Форму для творожной пасхи застелить марлей, сложенной в три-четыре слоя. Выложить творожную массу в форму и завязать ее сверху.
Перевернуть форму узкой стороной вниз и поставить на емкость, в которую будет стекать сыворотка. Сверху поставить пресс (подойдет двухлитровая банка с водой). Отправить кулич в холодильник на 12:00.
Аккуратно разобрать форму и снять с пояса марлю.
Пасха классическая
Ингредиенты:
- 500-600 г муки;
- 1,5 стакана молока;
- 6 яиц 150-200 г сливочного масла;
- 2 стакана сахара,
- 40-50 г прессованных дрожжей;
- 50 г изюма;
- 50 г фруктовых цукатов;
- 50 г сухого миндаля;
- соль, ванилин или ванильный сахар по вкусу;
- немного муки для обсыпки.
Как готовить:
Для опары растворить в молоке дрожжи и одну столовую ложку сахара. Постоянно размешивая, добавить 150-200 г просеянной муки. Размешать (чтобы не было комков) и поставить в теплое место.
Яичные желтки отделить от белков. Последние поставить в холодильник. 5 желтков растереть с оставшимся сахаром. Растопить сливочное масло и дать тому остыть до температуры тела.
После того как опара увеличится вдвое, добавить в нее желтки, растертые с сахаром, а также соль и ванилин — и тщательно все перемешать.
Охлажденные белки взбить в пену и ввести в опару. После чего, помешивая, добавить муку. Замешивать тесто, пока в нем не появятся пузырьки воздуха (оно должно начать свободно отставать от стенок посуды). По консистенции тесто должно быть жиже, чем тесто на пироги, но гуще, чем на оладьи.
Накрыть тесто и держать его в теплом месте, пока оно не увеличится в несколько раз. Изюм промыть, высушить и обвалять в муке. Цукаты нарезать кубиками. Миндаль очистить и мелко нарубить. Добавить все в тесто, после чего тщательно вымешивать 5 минут.
Снова поставить тесто в теплое место.
На дно формы положить промасленный кружок пергаментной бумаги, стенки смазать растительным маслом и обсыпать мукой. Разложить тесто подошло в формы (примерно на 1/3 высоты), дать тесту подняться до краев формы и смазать верх кулича оставшимся желтком.
Выпекать при температуре 180 градусов до готовности (примерно 40-60 минут), время от времени осторожно поворачивая формы. После того как поверхности пояса зарумянится, лучше накрыть их кружками бумаги, предварительно смоченными в воде.
Готовые куличи осторожно вынуть из форм и дать остыть. Украсить пасхальные куличи и поставить в теплое место на ночь доходить.
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