В 2021 году Пасха выпадает на 2 мая. Поэтому уже скоро православные начнут печь куличи.

«Народная правда» узнала в кулинаров простые и популярные рецепты праздничного лакомства.

сладкая пасха

Ингредиенты:

мука — 1 кг;

молоко — 400 мл;

яйца — 7 шт. 1 желток;

сахар — 300 г 2 ст. л.;

сухие дрожжи — 50 г (столовая ложка с горкой)

сливочное масло — 250 г

ванильный сахар — 3 пакетика (30 г);

соль — 7 г (3/4 ч. л.)

изюм — 100 г (лучше мелкого)

Для обмазки пояс понадобится 1 белок и 0,5 стакана сахара.

Способ приготовления:

Для опары подогреть половину молока и растворить в нем дрожжи. Добавить 2 ст. л. сахара и часть муки (можно просеять). Тесто по консистенции должно быть, как густая сметана.

Оставить опару на 3-4 часа в теплом месте. Главный показатель готовности опары — она должна начать опадать.

Изюм замочить в холодной воде. Подогреть молоко осталось. Сливочное масло растопить. Яйца с желтком взбить миксером вместе с двумя видами сахара и добавить соль. Сбивать нужно не сильно, просто, чтобы они хорошо размешать. С изюма слить воду, несколько раз промыть и просушить.

Добавить к опаре оставшееся молоко, растопленное масло, яичную массу (масло можно смешать с яйцами для удобства). Тщательно перемешать. Добавлять просеянную муку частями. Она может понадобиться меньше 1 кг. Тесто должно быть густым, но еще очень вязким.

Затем добавить изюм, еще раз перемешать ложкой. Оставить в тепле где-то на 2:00. Тесто сильно возрастает, поэтому лучше сразу перевести в емкость побольше. Формы для куличей хорошенько смазать маслом. Тесто разложить где-то на 1/2 формочек.

Теперь нужно из теста выдуть булочки. Для этого нужно сжать тесто кулаком одной руки и через отверстие вынуть булочку. Тесто разложить где-то на 1/2 формочек. Отставить на 20-30 минут. Лучше сразу подготовить и другую партию, потому что куличи выпекаются достаточно быстро.

Выпекать куличи в разогретой духовке до готовности.

Для глазури в охлажденный белок добавить маленькую щепотку соли и взбить в 1/2 стакана сахара. Сахар вводить, когда белок будет очень пышным. Нужно его добавлять понемногу, не переставая взбивать.

Готовые куличи остудить, смазать глазурью и посыпать кондитерской посыпкой.

Простой рецепт пасхи

Ингредиенты:

на 500г муки (получится 2 больших кулича)

5 яичных желтков;

175г сахара,

150г сливочного масла (растопленного)

1ст.л. смальца (растопленное сало, можно заменить растительным маслом);

250 мл молока

1,5 ч. Л сухих дрожжей;

0,5 ч. Л соли;

куркума и мускатный орех по вкусу;

цедра половины лимона;

200 г изюма.

Как готовить, смотрите на видео:творожная пасха

Ингредиенты:

нежирный творог — 600 г;

сметана 25% — 150 г

сливочное масло — 100 г

сахар — 200 г

ванилин — 40 г

изюм — 50 г

курага — 50 г

грецкие орехи — 50 г

шоколад — 150 г.

Способ приготовления:

Творог протереть через сито два-три раза, чтобы творожная масса стала воздушной. Сливочное масло растопить на водяной бане до мягкого состояния. В миску сложить творог, сметану и масло. Все перемешать до однородного состояния. Добавить сахар и ванилин и снова перемешать. На морковной терке натереть шоколад и поставить его в морозильную камеру, пока стружка не станет твердой и рассыпчатой. Измельчить грецкие орехи скалкой, а курагу и изюм замочить в теплой воде. Дать им размокнуть, после чего выложить сушиться на бумажное полотенце. Курагу порезать на мелкие кусочки.

В творожную массу всыпать поочередно шоколад и сухофрукты, тщательно перемешивая. Форму для творожной пасхи застелить марлей, сложенной в три-четыре слоя. Выложить творожную массу в форму и завязать ее сверху.

Перевернуть форму узкой стороной вниз и поставить на емкость, в которую будет стекать сыворотка. Сверху поставить пресс (подойдет двухлитровая банка с водой). Отправить кулич в холодильник на 12:00.

Аккуратно разобрать форму и снять с пояса марлю.

Пасха классическая

Ингредиенты:

500-600 г муки;

1,5 стакана молока;

6 яиц 150-200 г сливочного масла;

2 стакана сахара,

40-50 г прессованных дрожжей;

50 г изюма;

50 г фруктовых цукатов;

50 г сухого миндаля;

соль, ванилин или ванильный сахар по вкусу;

немного муки для обсыпки.

Как готовить:

Для опары растворить в молоке дрожжи и одну столовую ложку сахара. Постоянно размешивая, добавить 150-200 г просеянной муки. Размешать (чтобы не было комков) и поставить в теплое место.

Яичные желтки отделить от белков. Последние поставить в холодильник. 5 желтков растереть с оставшимся сахаром. Растопить сливочное масло и дать тому остыть до температуры тела.

После того как опара увеличится вдвое, добавить в нее желтки, растертые с сахаром, а также соль и ванилин — и тщательно все перемешать.

Охлажденные белки взбить в пену и ввести в опару. После чего, помешивая, добавить муку. Замешивать тесто, пока в нем не появятся пузырьки воздуха (оно должно начать свободно отставать от стенок посуды). По консистенции тесто должно быть жиже, чем тесто на пироги, но гуще, чем на оладьи.

Накрыть тесто и держать его в теплом месте, пока оно не увеличится в несколько раз. Изюм промыть, высушить и обвалять в муке. Цукаты нарезать кубиками. Миндаль очистить и мелко нарубить. Добавить все в тесто, после чего тщательно вымешивать 5 минут.

Снова поставить тесто в теплое место.

На дно формы положить промасленный кружок пергаментной бумаги, стенки смазать растительным маслом и обсыпать мукой. Разложить тесто подошло в формы (примерно на 1/3 высоты), дать тесту подняться до краев формы и смазать верх кулича оставшимся желтком.

Выпекать при температуре 180 градусов до готовности (примерно 40-60 минут), время от времени осторожно поворачивая формы. После того как поверхности пояса зарумянится, лучше накрыть их кружками бумаги, предварительно смоченными в воде.

Готовые куличи осторожно вынуть из форм и дать остыть. Украсить пасхальные куличи и поставить в теплое место на ночь доходить.

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