Министерство иностранных дел Украины выражает решительный протест в связи с объявлением 26 апреля МИД Российской Федерации сотрудника посольства Украины в Москве «persona non grata». В ответ МИД Украины объявляет консула Генерального консульства РФ в Одессе нежелательной для пребывания на территории Украины особой. Он должен покинуть Украину до конца дня 30 апреля.

Об этом сообщает МИД Украины.

«Рассматриваем такой шаг как продолжение развернутой в РФ антиукраинской кампании и очередное проявление недружественных действий против сотрудников дипломатических учреждений Украины. Полностью исключаем голословные обвинения в том, что объявленный «persona non grata» украинский дипломат якобы занимался деятельностью, несовместимой с дипломатическим статусом. Сотрудник посольства Украины в Москве не совершал никаких действий, которые выходили бы за пределы его дипломатических и консульских функций», — говорится в сообщении МИД.

В ведомстве также подчеркнули, что решение МИД России грубо нарушает Венскую конвенцию о дипломатических сношениях 1961 года, Венскую конвенцию о консульских сношениях 1963 года и постоянную дипломатическую практику.

«В ответ МИД Украины объявляет консула Генерального консульства Российской Федерации в Одессе нежелательной для пребывания на территории Украины лицом. Он должен покинуть территорию Украины до конца дня 30 апреля 2021. В случае продолжения российской стороной провокаций против сотрудников дипломатических учреждений Украины в России, оставляем за собой право на дальнейшие действия в ответ», — добавили в МИД.

ФСБ России 16 апреля задержала украинского консула Александра Сосонюка, нарушая Венскую конвенцию о дипломатических сношениях 1961 года. В ФСБ обвинили дипломата в попытке «получить закрытую информацию, содержащуюся в базах данных правоохранительных органов и ФСБ». При этом украинские эксперты говорят, что базы, о которых говорят россияне, не являются секретными.

Напомним ранее Чехия заявила, что выдворяет из страны 18 сотрудников российского посольства после того, как обнаружилась связь российской разведки со взрывом на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году. В ответ на это, из Российской Федерации выслали 20 чешских дипломатов.

Правительство Словакии также приняло решение выслать из страны трех российских дипломатов.

Как известно, президент США Джо Байден подписал указ о введении новых санкций против России. Причина: «вредоносная внешняя деятельность» страны. В рамках санкций были высланы 10 российских дипломатов. Польша также объявила о высылке дипломатов в знак солидарности со США. Также о намерении выслать российских дипломатов заявили Литва и Эстония.

