На Донбассе погиб военнослужащий Вооруженных сил Украины Иван Ковалевский («Африка») из села Колинки (Прикарпатье).

Как пишет Городенковской городской совет территориальной общины, трагедия произошла 26 апреля. По их информации, его жизнь оборвал вражеский снайпер.

Как сообщил накануне глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук, на заседании Трехсторонней контактной группы приняли за основу предложения Украины по Донбассу.

Ранее украинская сторона общего центра по контролю и координации заявила, что кураторы боевиков на Донбассе всеми силами пытаются добиться эскалации конфликта, пророссийские наемники увеличивают количество провокаций по отношению к украинским военным.С начала перемирия на Донбассе, которое объявили в июле 2020 года, Вооруженные силы Украины потеряли 93 воина.

С начала 2021 года на оккупированном Донбассе семь мирных жителей погибли, а еще десять были ранены. В 2020 году погибли 18 мирных жителей, ранены — 89.