На Пасху в Украине запретят массовые богослужения в регионах «красной» зоны.

Такое заявление в эфире телеканала «Украина 24» сделал глава Госпродпотребслужбы Олег Рубан.

Отметим, накануне, в Вербное воскресенье, несмотря на предварительные договоренности между властью и руководителями религиозных общин, требования карантина не соблюдались.

По его словам, был проведен рейд, который показал, что «не соблюдаются никакие противоэпидемические правила в соответствии с договоренностью, заключенной в четверг и пятницу, было большое скопление людей, отсутствие дистанции, отсутствие масочного режима при проведении богослужений».

После этого власть решила полностью запретить массовые религиозные богослужения в регионах, которые относятся к «красной» зоне. Нарушителей карантина будут штрафовать.

«В красных зонах такие праздники будут полностью запрещены как массовые мероприятия. Но поскольку идет уменьшение заболеваемости в некоторых регионах, то они будут, но с определенными ограничениями. Прежде всего предусмотрены штрафы для граждан, которые не соблюдают правила безопасности, – это 170 грн и 220 грн», — сообщил Рубан.

Если нарушения будут обнаружены в храмах, то нести материальную ответственность за них будет администрация церквей.

Министр здравоохранения Максим Степанов уже заявил, что новая волна COVID-19 ожидается в июне. Вспышка будет связана с празднованием Пасхи. Несмотря на это, ведомство не планирует вводить дополнительные ограничения.

Ранее сообщалось о том, как будут работать церкви на Пасху.