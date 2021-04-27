Праздничная пасхальная выпечка должна быть очень вкусной, ведь это главное блюдо светлого христианского праздника.

НАРОДНАЯ ПРАВДА передает, как приготовить нежную и ароматную пасхальную выпечку по рецепту бренд-шефа Андрея Величко, который поделился им с ТСН .

Выпекать будем 4 средних кулича.продукты

Для опары (это первое тесто):

муку хлебопекарную — 170 г (1 стакан неполный)

молоко — 170 г.

дрожжи сухие — 15 г

сахар — 20 гДля основного теста:

мука итальянский — 170 г.

мука отечественная в / из — 360 г

молоко — 230 г

мед — 15 г

ванильный экстракт или ванильный боб

дрожжи — 2 г

сахар — 150 г

желтки — 120 г

масло сливочное — 225 г

соль — 10 г

цедра 1 апельсина и 1 лимона

цукаты — 450 г

ром — 100 г

масло растительное (без запаха) для смазывания руккак готовить

шаг 1

Подготовьте все ингредиенты и инвентарьшаг 2

Готовим опару. Немного подогреваем молоко (буквально до 30-35 ° C). Растворяем в нем дрожжи и сахар. С помощью ложки замешиваем тесто. Оно получится довольно редкое. Его следует накрыть пищевой пластиком и оставить подходить. Я еще накрываю полотенцем. По идее за 30-40 минут опара увеличится в 2-2,5 раза.

Подготовим цукаты. Вообще, вот какие у вас цукаты / сухофрукты, такие и используйте.

Промыл, курагу нарезал и все залил алкоголем. Я использовал ром, грамм 100. Можно и другой алкоголь, например, коньяк или виски. Замочить и периодически перемешивать. Если получится замочить цукаты алкоголем с вечера, будет вообще супер, но это не критично.шаг 4

Замешиваем основное тесто. Все так же, смешиваем сначала жидкие ингредиенты — молоко, мед, яичные желтки, ваниль, а дальше к ним добавляем дрожжи и сахар. После этого замешиваем тесто. Для замеса я использую миксер и насадка для теста. Когда тесто однородно, добавляем опару и продолжаем замешивать. Только после этого небольшими партиями, по 3-4 раза вводим мягкое сливочное масло с цедрой апельсина и лимона, а вот теперь обязательно солим. Я часто забываю посолить, а это важно. Соль улучшает вкус и стабилизирует рост дрожжей.шаг 5

Замес. Тесто необходимо тщательно вымесить — поэтому я делаю это в 3-4 этапа. Несколько минут месим тесто с помощью миксера, далее даем тесту отдохнуть и и миксеры, накрыв его на несколько минут полотенцем. И так 3-4 раза.

Показатель, тесто готово, оно становится матовым и уже отстает от той емкости, в которой замешиваете.шаг 6

Первый подъем — накройте тесто пищевым пластиком и отправьте в уютное тихое место немного подняться. Я рекомендую под миску положить полотенце, так и сверху накрыть кухонным полотенцем. Все зависит от температуры на кухне и качества дрожжей, но, как показывает практика, минут за 30 тесто поднимется в 2 раза.шаг 7

Первая обминка теста и добавляем цукаты. Цукаты предварительно процеживаем от рома и добавляю их в тесто. Высыпал цукаты тесто и несколько раз составил тесто крест-накрест. Вообще это составление крест-накрест позволяет получить хорошую волокнистую структуру готового кулича.шаг 8

Второй подъем. Подберите миску побольше, в ней тесто должно увеличиться в 3 раза. Смажьте миску маслом и руки тоже — теперь переложите в нее тесто. Накройте миску пищевой пластиком, укутайте снова в кухонные полотенца и оставьте в покое подниматься. По времени — это может быть и пару часов.шаг 9

Последняя обминка теста и формирования пояс. Смажьте стол растительным маслом. Смажьте руки растительным маслом и выкладывайте ваше ароматное тесто на стол. Тесто немного обомните. Далее с помощью пластикового скребка-шпателя разделите его на две равные части.

В Этому рецепту получается около 2100 г теста, а это 4 пояса по 525 г.. Я использовал бумажные магазинные формы диаметра 13 см и высотой 11 см. Берите каждый кусок теста и формируйте из него шар, заворачивая края внутрь вниз. У вас в руках будет хороший шарик сверху. Этой красивой стороной и выкладывайте в форму, чтобы красота была сверху. Выложили на противень для запекания и отправляйте на растойку.шаг 10

Растойка. Есть простой способ ускорить растойку. Я использую выключенную духовку — ставлю в нее лист для запекания с ремнями, а снизу ставлю большую чашку кипятка. И закрываю духовку. Выключенную духовку.

Пар испаряется и греет духовку, образуя теплую и влажную атмосферу. А это идеальные условия для подъема теста. Так тесто должно увеличиться в 2 раза и полностью заполнить форму для выпекания и даже немного вырасти над ней такой шапочкой.шаг 11

Выпечка. Когда сквозь стекло вы видите, что тесто выросло — аккуратно доставайте письмо для запекания с ремнями из духовки. Аккуратно — тряски и ударов — чтобы тесто не упало. Включайте разогреваться духовку. Это около 10 минут. После присылайте пояса выпекаться.

У меня это заняло 40 минут при температуре 170 ° C. Причем первые 5 минут только нижний нагрев, а потом уже режим выпечки, или верх-низ с минимальной конвекцией.шаг 12

Отдых готовых куличей. Самое важное — не ешьте их сразу.

Я не украшаю пояса, или пасхальная. Но кто любит — все просто — белки с сахаром и орехи с цукатами. Или белый шоколад. Или шоколадная глазурь из горького шоколада. Или любой другой ваш любимый крем — на ваш вкус.

Мой фаворит — пропитываем кусок пасхи ромом, в которой замачивали цукаты и им со стаканом холодного молока. На Пасху такое можно себе позволить.

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