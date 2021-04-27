В Институте аграрной экономики подсказали, как сэкономить на пасхальной корзине.

Эксперты рекомендуют сократить/отказаться от покупки самых дорогих продуктов (домашняя колбаса, буженина, сыр), передает «Апостроф».

Экономисты также подчеркивают, что цены зависят и от места покупки:

«На Бессарабском рынке в вип-отделах вам только одна паска обойдется в 500 грн. Вы также можете купить там дорогой импортный сыр или мясные изделия. Да, в пасхальной корзине должна быть колбаса и мясопродукты, но ведь не сказано, что колбаса должна быть такого-то качества и вида. Каждый будет покупать те продукты и такого качества, которые им позволит их финансовое положение», — рассказал глава Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин.

Как ранее отмечали экономисты, пасхальная корзина за год в Украине подорожала приблизительно на 25%. В этом году украинцам придется потратить около 800-1000 гривен.

Сэкономить на празднике можно, купив лишь основные продукты: паску, яйца, колбасу, сало, хрен. Тогда это может стоить всего 270 гривен.

Но также эксперты отмечают, что в этом году на цену корзины повлияют карантинные ограничения, ведь традиционно святить его в церковь украинцы не пойдут из-за коронавируса. Потому от многих продуктов можно отказаться.

Ранее эксперты прогнозировали очередное повышение цен на продукты в Украине ожидается перед Пасхой. Традиционно можно ожидать подорожания муки, яиц, творога и мяса.