Пасхальная корзина за год в Украине подорожала приблизительно на 25%. В этом году украинцам придется потратить около 800 гривен.

Об этом со ссылкой на академика НААН Юрия Лупенко сообщает пресс-группа Национального научного центра «Институт аграрной экономики».

По его прогнозу, в 2021 году стоимость пасхальной корзины составит около 780 гривен.

«По расчетам ученых Института аграрной экономики, в этом году традиционные паска, яйца, домашняя колбаса, буженина, сало, сливочное масло, мягкий и твердый сыр, хрен и соль обойдутся украинском на 160 гривен — то есть на 25,8% — дороже, чем в прошлом году, когда минимальный набор продуктов стоил 620 гривен», — сообщил Лупенко.

По его словам, стоимость основной составляющей пасхального корзины — паски домашней выпечки — составит около 120 гривен за 1 кг. В магазинах и супермаркетах готовые паски будут дороже, ведь их цены будет зависеть от составляющих и отделки выпечки.

Рост стоимости паски, по его словам, обусловлен несколькими факторами. С одной стороны, это подорожание яиц, сахара, муки и сливочного масла, с другой — рост цен на зерновые культуры и животноводческую продукцию через уменьшение мирового урожая зерновых, увеличение стоимости энергоресурсов, а также всплеск цен на продукты питания из-за введения карантина в связи с пандемией COVID-19.

Неожиданно дорогой составляющей праздничного корзины стали яйца — 38 гривен за десяток — на 90% больше, чем в марте прошлого года.

Традиционно дорогими будут мясные продукты: домашняя колбаса (0,5 кг) — 130 гривен (230-305 гривен за 1 кг) и буженина (0,5 кг) — 135 гривен из расчета 230-280 гривен за 1 кг. По сравнению с 2020 годом стоимость буженины увеличилась в среднем по Украине почти на 22,7%, а домашней колбасы — на 10,2%.

Сало (0,5 кг) обойдется в 50 гривен из расчета 90-132 гривен за 1 кг.

Среди молочных продуктов больше всего придется заплатить за сыр (0,5 кг) — 120 гривен (200-268 гривен за 1 кг) и сливочное масло (0,5 кг) — 114 гривен (180-230 гривен за 1 кг). Мягкий сыр (0,5 кг) обойдется примерно в 58 гривен (100-120 гривен за 1 кг).

Цена хрена (250 г) — 14 гривен, то есть осталась на уровне прошлого года — 10-15 гривен и зависит от производителя и вкусовых составляющих.

При наполнении пасхальной корзины другими, неосновными составляющими: помидоры, огурцы, яблоки, красное вино — ее стоимость возрастет до 963 гривен (на 162 гривен/ 20,2% больше стоимости корзины такого же состава в 2020 году).

Ранее эксперты прогнозировали очередное повышение цен на продукты в Украине ожидается перед Пасхой. Традиционно можно ожидать подорожания муки, яиц, творога и мяса.

Как сообщалось ранее, цены на продукты в Украине продолжают расти. С начала года больше всего подорожали овощи, яйца, масло и сахар.

Накануне в Министерстве экономического развития и торговли сообщили, что ситуация с ростом цен на социально значимые товары в Украине стабилизируется, и оснований для дальнейшего роста нет.