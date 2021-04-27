В этом году Пасха пройдет в условиях карантина. Это прекрасная возможность попробовать себя в кулинарии и испечь собственные пасхальные куличи.Пасхальные куличи «Чистые ручки»

На 4 пояса диаметром 9 см:

Молоко теплое — 200 г

Сахар — 180 г

Ванильный сахар — 20 г

Яйцо — 2 шт.

Сметана 20% — 100 г

Мука — 400-450 г (100 г в опару 300-350 при замесе теста)

Дрожжи сухие — 12 г (36 г живых)

Соль — 1/3 ч. Л.

Куркума — небольшая щепотка (для желтого цвета мякиша)

Цедра 1 небольшого апельсина или лимона

Сухофрукты или цукаты — 150 г 1 ст. л. муки

глазурь:

Сгущенное молоко — 4 ст. л.

Сухое молоко — 4-6 ст. л.

1. В теплое молоко добавить дрожжи, 2 ст. л. сахара, 100 г муки. Перемешать до однородности, накрыть полотенцем и оставить в теплом месте на 15-30 минут до появления пенной шапочки и увеличения в объеме.

2. Остался сахар взбить с яйцами, солью, ванильным сахаром до пышной светлой массы. Добавить цедру апельсина или лимона, сметану и опару которая подошла.

3. Просеять муку, постепенно замешивая жидкое, тягучее тесто (у вас может уйти от 300 до 350 г муки).

4. Накрыть полотенцем и оставить в теплом месте на 1-2 часа до увеличения в объеме минимум в 2 раза. Тесто обмять. Сухофрукты заранее запарить в кипятке, просушить и обвалять в 1 ст. л. муки. Добавить их в тесто, хорошо перемешать тесто.

5. Заполнить формочки тестом, ложку смазывайте растительным маслом, так как тесто очень липкое. Выровнять верхушки, формируя шапочку. Накрыть полотенцем и оставить на расстойку в теплом месте, пока тесто не займет почти весь объем формы.

6. Выпекать около 40 минут в предварительно прогретой до 170 градусов духовке на уровне чуть ниже среднего. Если пояса быстро румянятся, накройте их фольгой.

7. Для глазури смешать сгущенное молоко с сухим молоком. Смазать остывшие куличи. Украсить по желанию.

https://www.youtube.com/watch?v=IaKLyViiUlQПасха лимонная

опара:

40г свежих дрожжей

1 ч ложка сахара

0,5 стакана молока

2 столовые ложки муки

тесто:

3 яйца

1 желток

2/3 стакана сахара

150г сливочного масла

3 стакана муки

1 ч ложка куркумы

ванилин

цедра 1 лимона

щепотка соли

1 стакан изюма

0,5 стакана фундука или миндаля

2 ст ложки коньяка

Для опары дрожжи развести в теплом молоке. Вмешать сахар и муку. Оставить до образования пышной пены.

Для теста орехи поджарить и крупно измельчить. Изюм промыть, высушить и слегка присыпать мукой. При желании в изюм можно налить 2 ст. ложки коньяка. У одного яйца отделить белок от желтка (белок в дальнейшем можно использовать для глазури).

Желток, 3 яйца и сахар взбить миксером в пышную белую пену. Всыпать 1 стакан муки и немного размешать. Куркуму заварить двумя чайными ложками кипятка. В тесто положить мягкое масло, ванилин, цедру лимона, соль и куркуму. Взбить до однородного окрашивания.

Влить опару. Размешать. Всыпать 1,5 стакана муки и еще раз взбить миксером. Тесто получается мягким и липким.

Миску с тестом накрыть и поставить в теплое место. Тесто должно увеличиться в два раза. Руки обильно смазать растительным маслом и перемешать изюм и орехи в тисто.Додаты 0,5 стакана муки и тоже вмешать его в тесто.

Формы для куличей смазать растительным маслом и обсыпать мукой. На дно положить кружок из бумаги для выпечки. Разложить тесто по формочкам так, чтобы оно заполняло формы на 1/3 высоты. Поставить форму с тестом в теплое место. Дождаться, когда тесто не заполнит формы вверх.

Духовку предварительно разогреть до 170-180 ° C. Поставить формы с куличами в духовку. Выпекать от 50 минут до 1:00 30 минут в зависимости от размера куличей. Кулич с изюмом

500 мл молока

11 г сухих дрожжей (или 50-60 г сырых дрожжей)

1-1.3 кг муки

6 яиц

200 г сливочного масла или маргарина

250-300 г сахара

300 г изюма

1 ч. Л. ванильного сахара

В теплом молоке растворить дрожжи, добавить 500 г муки, хорошо размешать. поставить в теплое место, накрыть полотенцем. Опара должна увеличиться вдвое. Отделить белки от желтков. Желтки растереть с сахаром и ванильным сахаром. Белки взбить со щепоткой соли в пену.

В готовую опару добавить желтки, перемешать, добавить размягченное масло, перемешать, белки и снова перемешать. Затем добавить муку, замесить тесто. Поставить тесто в теплое место. Дать ему хорошо подняться.

Изюм замочить в теплой воде на 10-15 минут, затем изюм просушить и добавить в тесто. Перемешать и снова поставить тесто в тепло. Когда тесто хорошо поднимется, выложить в формы, примерно на 1/3 высоты формы (формы предварительно смазать маслом).

Накрыть пленкой или полотенцем и дать тесту еще раз подняться уже в форме. Поставить в разогретую до 100 градусов духовку, выпекать 10 минут. Затем температуру добавить до 180 градусов, выпекать до готовности около 25-30 минут. Готовность проверять зубочисткой. Быстрая пасха без дрожжей

400 г муки

60 г сливочного масла

300 мл молока

2 яйца

120 г сахарной пудры

1 пакетик ванильного сахара

4 столовые ложки лимонного сока

1 чайная ложка соды

50 г изюма

Сливочное масло растопить и остудить. Желтки растереть с сахарной пудрой и ванилином. Соединить с растопленным маслом. Добавить постепенно сок лимона.

Просеять часть муки. Добавить соду (или разрыхлитель). Затем молоко, затем снова муку. Изюм предварительно замочить в теплой воде, обсушить и присыпать сухой изюм мукой. Добавить изюм в тесто.

Белки взбить в отдельной чистой и сухой миске, добавив щепотку соли. Быстро ввести белки в тесто. Разложить тесто по заранее приготовленным формах (формы застелить бумагой). Выпекать при 180 градусах 50-60 минут.

Ранее НАРОДНАЯ ПРАВДА сообщала, что Вы можете печь куличи тогда, когда вам удобно . В церкви нет никаких предписаний на этот счет. Главное, чтобы все эти заботы были не вместо служб, объясняет священник.

Напоминаем, святить можно только те продукты, которые были исключены из рациона в Великий пост. А на алкоголь — полное табу.