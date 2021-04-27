В этом году Пасха пройдет в условиях карантина. Это прекрасная возможность попробовать себя в кулинарии и испечь собственные пасхальные куличи.Пасхальные куличи «Чистые ручки»
На 4 пояса диаметром 9 см:
- Молоко теплое — 200 г
- Сахар — 180 г
- Ванильный сахар — 20 г
- Яйцо — 2 шт.
- Сметана 20% — 100 г
- Мука — 400-450 г (100 г в опару 300-350 при замесе теста)
- Дрожжи сухие — 12 г (36 г живых)
- Соль — 1/3 ч. Л.
- Куркума — небольшая щепотка (для желтого цвета мякиша)
- Цедра 1 небольшого апельсина или лимона
- Сухофрукты или цукаты — 150 г 1 ст. л. муки
глазурь:
- Сгущенное молоко — 4 ст. л.
- Сухое молоко — 4-6 ст. л.
1. В теплое молоко добавить дрожжи, 2 ст. л. сахара, 100 г муки. Перемешать до однородности, накрыть полотенцем и оставить в теплом месте на 15-30 минут до появления пенной шапочки и увеличения в объеме.
2. Остался сахар взбить с яйцами, солью, ванильным сахаром до пышной светлой массы. Добавить цедру апельсина или лимона, сметану и опару которая подошла.
3. Просеять муку, постепенно замешивая жидкое, тягучее тесто (у вас может уйти от 300 до 350 г муки).
4. Накрыть полотенцем и оставить в теплом месте на 1-2 часа до увеличения в объеме минимум в 2 раза. Тесто обмять. Сухофрукты заранее запарить в кипятке, просушить и обвалять в 1 ст. л. муки. Добавить их в тесто, хорошо перемешать тесто.
5. Заполнить формочки тестом, ложку смазывайте растительным маслом, так как тесто очень липкое. Выровнять верхушки, формируя шапочку. Накрыть полотенцем и оставить на расстойку в теплом месте, пока тесто не займет почти весь объем формы.
6. Выпекать около 40 минут в предварительно прогретой до 170 градусов духовке на уровне чуть ниже среднего. Если пояса быстро румянятся, накройте их фольгой.
7. Для глазури смешать сгущенное молоко с сухим молоком. Смазать остывшие куличи. Украсить по желанию.
https://www.youtube.com/watch?v=IaKLyViiUlQПасха лимонная
опара:
- 40г свежих дрожжей
- 1 ч ложка сахара
- 0,5 стакана молока
- 2 столовые ложки муки
тесто:
- 3 яйца
- 1 желток
- 2/3 стакана сахара
- 150г сливочного масла
- 3 стакана муки
- 1 ч ложка куркумы
- ванилин
- цедра 1 лимона
- щепотка соли
- 1 стакан изюма
- 0,5 стакана фундука или миндаля
- 2 ст ложки коньяка
Для опары дрожжи развести в теплом молоке. Вмешать сахар и муку. Оставить до образования пышной пены.
Для теста орехи поджарить и крупно измельчить. Изюм промыть, высушить и слегка присыпать мукой. При желании в изюм можно налить 2 ст. ложки коньяка. У одного яйца отделить белок от желтка (белок в дальнейшем можно использовать для глазури).
Желток, 3 яйца и сахар взбить миксером в пышную белую пену. Всыпать 1 стакан муки и немного размешать. Куркуму заварить двумя чайными ложками кипятка. В тесто положить мягкое масло, ванилин, цедру лимона, соль и куркуму. Взбить до однородного окрашивания.
Влить опару. Размешать. Всыпать 1,5 стакана муки и еще раз взбить миксером. Тесто получается мягким и липким.
Миску с тестом накрыть и поставить в теплое место. Тесто должно увеличиться в два раза. Руки обильно смазать растительным маслом и перемешать изюм и орехи в тисто.Додаты 0,5 стакана муки и тоже вмешать его в тесто.
Формы для куличей смазать растительным маслом и обсыпать мукой. На дно положить кружок из бумаги для выпечки. Разложить тесто по формочкам так, чтобы оно заполняло формы на 1/3 высоты. Поставить форму с тестом в теплое место. Дождаться, когда тесто не заполнит формы вверх.
Духовку предварительно разогреть до 170-180 ° C. Поставить формы с куличами в духовку. Выпекать от 50 минут до 1:00 30 минут в зависимости от размера куличей.Кулич с изюмом
- 500 мл молока
- 11 г сухих дрожжей (или 50-60 г сырых дрожжей)
- 1-1.3 кг муки
- 6 яиц
- 200 г сливочного масла или маргарина
- 250-300 г сахара
- 300 г изюма
- 1 ч. Л. ванильного сахара
В теплом молоке растворить дрожжи, добавить 500 г муки, хорошо размешать. поставить в теплое место, накрыть полотенцем. Опара должна увеличиться вдвое. Отделить белки от желтков. Желтки растереть с сахаром и ванильным сахаром. Белки взбить со щепоткой соли в пену.
В готовую опару добавить желтки, перемешать, добавить размягченное масло, перемешать, белки и снова перемешать. Затем добавить муку, замесить тесто. Поставить тесто в теплое место. Дать ему хорошо подняться.
Изюм замочить в теплой воде на 10-15 минут, затем изюм просушить и добавить в тесто. Перемешать и снова поставить тесто в тепло. Когда тесто хорошо поднимется, выложить в формы, примерно на 1/3 высоты формы (формы предварительно смазать маслом).
Накрыть пленкой или полотенцем и дать тесту еще раз подняться уже в форме. Поставить в разогретую до 100 градусов духовку, выпекать 10 минут. Затем температуру добавить до 180 градусов, выпекать до готовности около 25-30 минут. Готовность проверять зубочисткой.Быстрая пасха без дрожжей
- 400 г муки
- 60 г сливочного масла
- 300 мл молока
- 2 яйца
- 120 г сахарной пудры
- 1 пакетик ванильного сахара
- 4 столовые ложки лимонного сока
- 1 чайная ложка соды
- 50 г изюма
Сливочное масло растопить и остудить. Желтки растереть с сахарной пудрой и ванилином. Соединить с растопленным маслом. Добавить постепенно сок лимона.
Просеять часть муки. Добавить соду (или разрыхлитель). Затем молоко, затем снова муку. Изюм предварительно замочить в теплой воде, обсушить и присыпать сухой изюм мукой. Добавить изюм в тесто.
Белки взбить в отдельной чистой и сухой миске, добавив щепотку соли. Быстро ввести белки в тесто. Разложить тесто по заранее приготовленным формах (формы застелить бумагой). Выпекать при 180 градусах 50-60 минут.
Ранее НАРОДНАЯ ПРАВДА сообщала, что Вы можете печь куличи тогда, когда вам удобно . В церкви нет никаких предписаний на этот счет. Главное, чтобы все эти заботы были не вместо служб, объясняет священник.
Напоминаем, святить можно только те продукты, которые были исключены из рациона в Великий пост. А на алкоголь — полное табу.