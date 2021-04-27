На данный момент нет ни даты, ни места встречи лидеров Украины и России — Владимира Зеленского и Владимира Путина.
Об этом рассказал руководитель Офиса президента Андрей Ермак во время визита в Херсонскую область.
«Я получил поручение от президента, поэтому сейчас работаю над этим. Пока неизвестны ни дата, ни место проведения этих переговоров, но я абсолютно уверен, что они будут очень содержательными, потому что есть много о чем говорить», — ответил Ермак.
Глава ОП также добавил, что Зеленскому и Путину нужно обсудить очень много вопросов.
«Надо обсудить договоренности, которые были достигнуты в декабре во время нормандского формата, надо проговорить большое количество вопросов. Я считаю, что эти переговоры могут стать знаковыми, действительно историческими», — подчеркнул он.
Ранее, Зеленский предложил Путину встретиться на Донбассе, чтобы обсудить урегулирование конфликта. Путин, со своей стороны, посоветовал Зеленскому вести переговоры с так называемыми «ДНР» и «ЛНР».
Как мы уже рассказывали ранее, Зеленский готов обсуждать на встрече с Владимиром Путиным даже вопросы якобы проблем русского языка и вероисповедания в Украине.
Также стало известно, что встреча президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена может произойти в июне.