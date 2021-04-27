На данный момент нет ни даты, ни места встречи лидеров Украины и России — Владимира Зеленского и Владимира Путина.

Об этом рассказал руководитель Офиса президента Андрей Ермак во время визита в Херсонскую область.

«Я получил поручение от президента, поэтому сейчас работаю над этим. Пока неизвестны ни дата, ни место проведения этих переговоров, но я абсолютно уверен, что они будут очень содержательными, потому что есть много о чем говорить», — ответил Ермак.

Глава ОП также добавил, что Зеленскому и Путину нужно обсудить очень много вопросов.

«Надо обсудить договоренности, которые были достигнуты в декабре во время нормандского формата, надо проговорить большое количество вопросов. Я считаю, что эти переговоры могут стать знаковыми, действительно историческими», — подчеркнул он.

Ранее, Зеленский предложил Путину встретиться на Донбассе, чтобы обсудить урегулирование конфликта. Путин, со своей стороны, посоветовал Зеленскому вести переговоры с так называемыми «ДНР» и «ЛНР».

Как мы уже рассказывали ранее, Зеленский готов обсуждать на встрече с Владимиром Путиным даже вопросы якобы проблем русского языка и вероисповедания в Украине.

Также стало известно, что встреча президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена может произойти в июне.