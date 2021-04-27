Народный синоптик Леонид Горбань заявил, что в Украине после похолодания и дождей придет тепло, но после снова ударят заморозки.

Об этом сообщает НАРОДНАЯ ПРАВДА со ссылкой на «Факты».

По словам Горбаня, в северных областях в начале следующей недели на почве возможны заморозки. Кроме того, они могут повторяться и в мае до конца месяца.«После Пасхи приходит похолодание на девятый, семнадцатый и тридцать третьей дня — на севере и востоке оно может сопровождаться заморозками. А пока на следующей неделе ожидается потепление — до 21 тепла. Но потом погода снова испортится», — отметил синоптик.

Он уточнил, что обычно с Вербного воскресенья все Страстная неделя к Пасхе дожди и ветры приносят прохладу. На Пасху же должно быть сухо, солнечно и тепло — до 22-24 градусов.

Напомним, ранее украинский предупредили об опасных погодных явлениях — снежные лавины в Закарпатье и повышение уровня рек.