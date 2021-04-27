ПриватБанк вскоре могут приватизировать — процедура предусмотрена стратегией развития банковского сектора от 2018 года, снижение доли государства в банковском секторе предусмотрено и в меморандуме с МВФ. Продать хотят и Ощадбанк.

О том, что будет с вкладами и оплатой коммуналки, говорится в статье «Сегодня».

Отметим, сейчас в 4 госбанках хранится 60% вкладов украинцев, они же выдали почти 40% всех кредитов в стране. При этом Ощадбанк, ПриватБанк, Укргазбанк и Укрэксимбанк уже не первый год находятся в приватизационных списках. Недавно в НБУ заявили: ПриватБанк скоро выставят на продажу. Есть и конкретные планы по вхождению частного капитала в «Ощад».

Эксперты отмечают, на вкладчиках это никак не скажется. Сейчас все вклады в Ощадбанке програнтированы государством в полном объеме. Если в капитал государственного банка зайдут частники, финучреждение переведут в Фонд гарантирования вкладов (компенсация вкладов до 200 тыс. гривен).

«Фонд – это государственное учреждение, он не может обанкротиться, это не какая-то частная страховая компания. Если там не будет хватать денег, то государство будет каким-то образом предоставлять эти деньги», – объяснил советник Офиса президента Тимофей Милованов.

В Нацбанке говорят даже больше: гарантии сохранения вкладов сейчас не подкреплены соответствующими расходами в госбюджете. Поэтому по факту нечего терять.

«Эта норма – что государство гарантирует все вклады Ощадбанка – на самом деле несколько декларативная. Ну не было соответствующей строчки в бюджете, которая бы ей соответствовала», – рассказал член Совета НБУ Василий Горбаль.

Он тоже уверяет, что переход Ощадбанка в Фонд гарантирования не несет рисков. Да и ситуация на банковском рынке стабильна, как никогда. Это, кстати, подтверждают эксперты.

«Все банки на текущий момент или практически все достаточно капитализированы, стабильны, управляются правильно и надзор присутствует», – отмечает банки Руслан Спивак.Что будет с платежками за коммуналку и выплатой пенсий?

Экономист Алексей Кущ утверждает, что частные собственники не будут выполнять роль социального казначейства — откажутся от этих услуг и сократят отделения.

«Будут ли частные собственники выполнять роль социального казначейства? Конечно, нет. Они откажутся от этих всех услуг, сократят отделения. Те пенсионеры, для которых «Ощад» – единственное окно, чтобы оплатить коммуналку, будут лишены этой услуги», – считает экономист Алексей Кущ.

В том, что отделений Ощадбанка и «Привата» в случае приватизации станет значительно меньше, уверены и другие специалисты. Впрочем, сторонники привлечения в банковскую систему частных инвесторов уверяют, что это не станет проблемой, а пенсионерам не придется массово осваивать интернет.

«Сегодня многие банки активно развивают передвижные мобильные отделения, которые позволяют приехать в самое отдаленное село и предоставить полный спектр обслуживания клиентов. Это получение пенсий, банкоматное обслуживание, кредитование. Физические монолитные здания заменятся на мобильные бригады», – говорит банкир Руслан Спивак.

Как сообщали ранее эксперты, гарантии ФГВФЛ (200 тыс. грн, которые вернут вкладчикам даже в случае закрытия финучреждения) не отменяются при смене собственника, а вхождение в капитал иностранного акционера открывает новые возможности для банка, упрощает доступ к международным рынкам капитала. В конце концов, это валюта, которая заходит в страну с целью покупки акций.

Как сообщалось ранее, ПриватБанк обновил правила пополнения бизнес-карточек (карт «Ключ к счету» и корпоративных карт) и текущих счетов.