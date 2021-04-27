В Российский Федерации пропагандисты показали предварительный список так называемых «недружественных» для России стран.

Как сообщается, в эфире телеканала «Россия 1» был «презентован» список из девяти стран, куда попали Украина и США.

А издание «Известия» со ссылкой на источник отмечают, что всего в него попадут 10 государств.

Кроме Украины и США речь идет о:

Великобритании,

Польше,

Чехии,

Канаде,

Литве,

Латвии,

Эстонии,

Австралии.



Дипломатическим миссиям этих стран среди прочего будет запрещено нанимать на работу россиян.

Как сообщается, окончательно список еще не утвержден, ведется работа. Также прорабатывается, какие именно меры будут действовать.

Как мы уже рассказывали ранее, на данный момент нет ни даты, ни места встречи лидеров Украины и России — Владимира Зеленского и Владимира Путина.

А в США считают, что еще рано радоваться отводу российской военной техники от границ с Украиной.