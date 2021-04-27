Киберспециалисты из СБУ помешали спецслужбам России осуществить мощную вирусную атаку на государственные органы Украины. Хакеры намеревались атаковать центральные органы власти и органы местного самоуправления.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

По информации силового ведомства, российские кураторы действовали через завербованного украинского хакера, который должен был прислать украинским чиновникам замаскированный файл со шпионским программным обеспечением. Злоумышленники пытались заблокировать работу объектов информационной и критической инфраструктуры.

Оперативники спецслужбы установили, что спецслужбы РФ действовали через жителя Запорожья. Через интернет он получил от гражданина РФ предложение конфиденциального сотрудничества. Хакер согласился за деньги вести подрывную деятельность против Украины.

В ходе проведенных следственных действий правоохранители изъяли электронные носители информации с файлами предоставленного иностранными спецслужбами программного обеспечения; переписка с кураторами РФ.

«Организатору сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины. Продолжается досудебное следствие», — сообщили в СБУ.

Контрразведка СБУ разоблачила боевика террористической организации «ДНР» на территории проведения ООС.

Сайт БелАЕС 25 апреля был взломан неизвестными хакерами. Они разместили на странице фейковых сообщение об опасности станции и возможной трагедии, которая может «произойти в любой момент».