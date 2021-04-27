Пророссийские боевики, за сутки 27 апреля, шесть раз нарушили режим полного прекращения огня на оккупированном Донбассе. Также стало известно о подрыве автомобиля с бойцами ВСУ — один человек погиб, еще трое ранены.

Сводку опубликовал пресс-центр штаба операции Объединенных сил (ООС) на своей странице в Facebook.

Обстрелы пророссийских боевиков были зафиксированы в районе поселка Водяное. Террористы стреляли из запрещенных Минскими соглашениями 120-мм минометов, а возле населенного пункта Опытное — использовали противотанковый ракетный комплекс.

В районе Майорского, боевики дважды обстреляли позиции ООС из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

У поселка Талаковка противник совершил обстрел с использованием противотанковых гранатометов, а в районе поселения Луганское — автоматических станковых гранатометов.

В ответ на обстрелы боевиков, украинские военные давали адекватный ответ.

Как мы уже рассказывали ранее, на оккупированном Донбассе военный автомобиль подорвался на неизвестном взрывном устройстве. В результате происшествия один украинский военнослужащий погиб, еще трое получили травмы.

А также, на Донбассе погиб военнослужащий Вооруженных сил Украины Иван Ковалевский («Африка») из села Колинки (Прикарпатье).