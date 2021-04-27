В Украине разработали, как минимум два препарата-претенденты на вакцину от COVID-19, но на дальнейшую их разработку не хватает денег.

Такое заявление в эфире «Свобода слова на ICTV» сделал глава Министерства здравоохранения Украины Максим Степанов.

«У нас есть два кандидата на вакцину. Последний — это тот, с чем мы ходили к президенту 22 октября… Проводятся соответствующие научные разработки, уже достигли стабилизации лекарственной формы, то есть проходят все доклинические фазы для того, чтобы перейти на клиническую фазу», — отметил Степанов.

Он так же заявил, что для продолжения работы над второй вакциной в бюджете было предусмотрено создание так называемого биокластера для строительства лаборатории — было выделено 100 миллионов гривен:

«Этих денег, сто миллионов гривен, недостаточно, надо будет добавлять», -заявил Степанов.

Всемирная организация здравоохранения предупредила об ухудшении ситуации с распространением и заболеваемостью COVID-19 в азиатско-тихоокеанском регионе — индийский штамм коронавируса уже фиксируется в странах Европы.

В Турции анонсировали начало жесткого карантина в связи с ухудшением ситуации с COVID-19. Ограничения начнут действовать с 29 апреля по 17 мая.