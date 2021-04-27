Государственная служба по чрезвычайным ситуациям прогнозирует сухое и жаркое лето с повышенной пожароопасностью в период с мая по сентябрь. Об этом на заседании Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций сообщил председатель ДСНС Николай Чечеткин, сообщает НАРОДНАЯ ПРАВДА со ссылкой на Украинские Новости. "По данным украинского Гидрометцентра, пожароопасный период в 2021 году ожидается сложным, будет характеризоваться температурным режимом выше нормы и большим количеством дней с температурой воздуха 30-35 градусов выше нуля, значительным дефицитом осадков, формированием с мая по сентябрь длительного периода с высоким классом пожарной опасности в всех областях Украины ", — сказал он. Чечеткин отметил, что в указанный период перед компетентными ведомствами и центральными и местными органами власти стоит задача начать все необходимые меры для предотвращения возникновения пожаров, организовать мониторинг, провести информационно-разъяснительные работы с населением. Также Чечеткин сообщил, что в рамках подготовки к летнему сезону ДСНС и Государственное агентство лесных ресурсов разработали план противодействия угрозам и план ликвидации чрезвычайных ситуаций, включая перечень мест, где с высокой вероятностью могут возникнуть пожары, порядок взаимодействия ведомств по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и другое. Напомним, в Вербное воскресенье, 1 апреля, на юге Украины и местами в центральных областях ожидается до 20 градусов тепла. Также народный синоптик Леонид Горбань заявил, Пасху в Украине будет прохладным , а стабильное тепло придет в Украину только в конце месяца.