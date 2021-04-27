Украинцы, которые переболели COVID-19, могут получить в пользование у своих семейных врачей кислородные концентраторы для поддержки сатурации.

Как сообщили в Минздраве, такими концентраторами смогут пользоваться пациенты, которых уже выписали из больницы, но они нуждаются в кислородной поддержке.

Такое заявление сделал глава Министерства здравоохранения Максим Степанов, передает ICTV.

На закупку кислородных концентраторов уже выделено почти 700 миллионов гривен.

«Сейчас закупают концентраторы для первичного уровня как обменный фонд – которые потом смогут выдавать пациентам. Так как человека могут выписать из больницы с нормальной сатурацией, но он будет нуждаться в кислородной терапии. Эти концентраторы мы сможем использовать и после COVID», — рассказал Степанов.

Также министр подчеркнул, что несмотря на непростую ситуацию с COVID-19 в Украине, не было ни одного случая, чтобы за год пандемии в какой-нибудь больнице закончился кислород.

«Да, у нас был сложный период, когда мы ночью разворачивали машины с кислородом и везли их в ту или другую область. Да, использование кислорода увеличилось в десятки раз, чем до пандемии. Да, мы вынуждены были идти на то, чтобы часть технического кислорода после лабораторных исследований отправлять в больницы. Но я еще раз подчеркиваю: ни одного примера, чтобы в какой-то больнице закончился кислород, у нас не было!» – заявил министр.

Напомним, в Украине зафиксировано 7 915 новых случаев COVID-19 за прошедшие сутки.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (869), Полтавской (651), Донецкой (588), Одесской (580) и Запорожской (552) областях.

Также мы уже рассказывали, новая волна COVID-19 ожидается уже в июне. Вспышка будет связана с празднованием Пасхи и майских.