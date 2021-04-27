«Укрзализныця» восстанавливает полноценное курсирование поездов во всех областях Украины, за исключением Житомирской.

Подробности опубликованы на официальном сайте «Укрзализныци».

Ранее, движение поездов было временно ограничено из-за локдауна и карантинных ограничений в «красных» зонах. Решение было принято Государственной комиссией по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

На сегодняшний день, в связи с карантином запрет высадки и посадки пассажиров действуют только в Житомирской области.

В «Укрзализныце» подчеркнули, что строго следят за соблюдением карантинных требований в поездах и на вокзала. Пассажиров просят сообщать об игнорировании правил о ношении маски со стороны других пассажиров или сотрудников компании.

Как мы уже рассказывали ранее, в «Укрзализныце» планируют провести крупную забастовку, остановив все виды перевозок.

А также, «Укрзализныця» увеличила количество дополнительных поездов на время Пасхи и майских праздников. Список можно увидеть ТУТ.